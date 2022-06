Chi trasmette la Champions League 2022/2023: Sky, Amazon o Mediaset, dove vederla in diretta tv e streaming

Come seguire le partite della Champions League 22/23 in diretta tv e streaming: le gare in chiaro e programmazione su Mediaset, Sky e Amazon Prime.

La competizione per club più seguita. La Champions League, anche nel 2022/2023, sarà il grande spettacolo del calcio europeo. Una stagione diversa, relativamente alle date, visto lo stop autunnale per consentire lo I gironi inizieranno prima del previsto: Per seguire la stagione di Champions 22/23 in diretta tv e streaming ci saranno tre opzioni: confermate quelle del 2021/2022.

DOVE VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023

Amazon Prime

Mediaset

Sky

Prime, servizio di Amazon, trasmetterà una gara in esclusiva ogni mercoledì sera, dalla fase a gironi fino alle semifinali di Champions League previste in primavera. Mediaset, invece, proporrà una sfida il martedì in chiaro per tutti, senza costi aggiuntivi. Su Sky sarà possibile seguire la maggior parte delle partite, eccezion fatta per quella in programma su Prime ogni settimana.

COME VEDERE LA CHAMPIONS LEAGUE IN TV E STREAMING

Sulle smart tv sarà possibile assistere alle gare in diretta tv di Prime, o in alternativa collegando console per videogiochi, Amazon Firestick e Google Chromecast. Mediaset, invece, mostrerà le proprie sfide in chiaro tramite un canale ancora da selezionare, probabilmente Canale 5. Stesso discorso per Sky: via via saranno annuciati i canali tv dove seguire le partite.

In streaming, invece, basterà accedere alle rispettive app (Prime Video, Mediaset Play, Sky Go e NOW Tv) per seguire la Champions League in diretta tramite tablet, pc, smartphone e notebook. Nel caso di Mediaset Play e Prime Video basta accedere al sito ufficiale tramite pc.

QUALI PARTITE TRASMETTE PRIME VIDEO?

Le migliori gare del mercoledì, da annunciare

QUALI PARTITE TRASMETTE MEDIASET?

Da annunciare

QUALI PARTITE TRASMETTE SKY?

Da annunciare