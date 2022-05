Chi trasmette la finale di Champions League 2022? Dove vederla in tv e streaming

Real Madrid e Liverpool si giocheranno la finale di Champions League 2021/2022. Causa eliminazione del City non ci sarà per il secondo anno consecutivo Derby inglese per contendersi la coppa. Match replay dopo la finalissima del 2018 conquistata dai Blancos.

Un maggio da urlo in Europa, visto e considerando come si giocheranno anche le finalissime di Europa League e Conference League. In attesa dei Mondiali in Qatar, la finale di Champions in quel di Parigi sarà senza dubbio l'evento clou per i tifosi calcistici di tutto il mondo.

LA FINALE DI CHAMPIONS IN TV

Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sabato 28 maggio 2022 alle ore 21. Per seguire la finalissima di Champions League basterà sintonizzarsi su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre), così da conoscere la vincitrice del massimo torneo europeo 2021/2022.

L'alternativa è quella di seguire in diretta tv la finale di Champions League su Sky: canali ancora da confermare.

CHAMPIONS LEAGUE 2022: FINALE IN DIRETTA STREAMING

Utilizzando Mediaset Play, previa registrazione, sarà possibile seguire la finalissima della Champions League utilizzando pc e notebook, tablet o smartphone: nei primi due casi collegandosi al sito, negli altri due grazie all'applicazione scaribile sui dispositivi mobili.

Per seguire Liverpool-Manchester City in diretta streaming su Sky, invece, basterà scaricare l'app Sky Go o Now TV su pc, cellulare, tablet o notebook. La finale di Champions League non sarà trasmessa da Prime Video, servizio di Amazon.