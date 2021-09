Senza l'argentino, Allegri ha scelto le alternative: il quadro di rigoristi, e le loro medie realizzative, tra Morata, Cuadrado, Bonucci e compagni.

Una decisione, contro la Sampdoria, che ha sorpreso tutti. Il rigore al minuto 43 assegnato alla Juventus è stato tirato da Leonardo Bonucci. Con Morata in campo, è stato il difensore bianconero a calciare il penalty che ha portato i bianconeri momentamente sul 2-0.

Nel 3-2 finale una rete essenziale, che ha però portato diversi dubbi sul futuro, nonchè sul presente, riguardo i tiratori della Juventus dagli undici metri. Al momento della battuta di Bonucci, Dybala non era presente, causa uscita dal campo una ventina di minuti prima per infortunio.

RIGORISTA JUVE: BONUCCI E CUADRADO VICE DYBALA

In conferenza stampa, Allegri ha svelato come sia il difensore ad essere stato scelto come vice della Joya, ma non unica alternativa:

"Ho deciso io, dopo Dybala il rigorista è Bonucci. Sia Bonucci che Cuadrado tirano bene i rigori ma oggi mi sentivo Bonucci e sono stato fortunato".

Un'altra sorpresa dunque riguardo i rigoristi è Cuadrado. Due elementi che in carriera non hanno mai tirato penalty, potrebbero essere decisivi in negativo o in positivo dagli undici metri per la Juventus.

E MORATA?

Lo spagnolo è attualmente infortunato e non potrà prendere parte alle prossime gare della Juventus, ma con la Sampdoria era in campo quando Allegri ha scelto Bonucci, o in alternativa Cuadrado, per provare a raddoppiare contro la squadra di D'Aversa.

CHI TIRA MEGLIO I RIGORI?

Morata è stato quindi relegato ad eventualità ancor più lontana rispetto a Dybala, Bonucci e Cuadrado. Escludendo le lotterie dei rigori finali, il colombiano ha tirato cinque penalty in carriera, segnandoli tutti: in Serie A uno solo, nel 3-2 dello scorso maggio contro l'Inter.

Per Bonucci quello contro la Sampdoria, sempre escludendo i rigori finali, è stato il secondo in carriera: l'altro è datato 2016 con l'Italia, nel match contro la Germania dei famosi tiri dagli undici metri di Zaza e Pellè. Durante i tempi regolamentari fu lui ad incaricarsi della battuta, battendo Neuer.

Anche Morata non ha certo un dato preoccupante riguardo i rigori: undici segnati, due sbagliati. Con la casacca della Juventus cinque su cinque.