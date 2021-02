Chi svincolare all'asta di riparazione del Fantacalcio

I giocatori da svincolare all'asta di riparazione del fantacalcio: tutti i consigli.

Scommesse perse, esperimenti falliti, flop clamorosi e infortuni. L'asta di riparazione del Fantacalcio non è fatta solo per acquistare, ma anche per svincolare quei giocatori che ci hanno deluso o abbandonato.

Di seguito ecco una lista di giocatori che sarebbe meglio svincolare all'asta di riparazione, tra gli infortunati e quelli che hanno perso il posto da titolare.