Chi svincolare o scambiare al Fantacalcio all'asta di riparazione

Vi hanno deluso? Li avete strapagati e alla fine vi hanno tradito? Ecco i giocatori da scambiare o svincolare all'asta di riparazione del Fantacalcio.

Tutti i nomi da vendere o sfruttare per gli scambi.

FABIO QUAGLIARELLA

Un solo goal segnato, peraltro su calcio di rigore, e tanti problemi fisici. Forse troppi. Con Giampaolo le cose potrebbero cambiare, ma la concorrenza di Caputo e Gabbiadini potrebbe comunque concedergli meno possibilità rispetto a un tempo. Svincolare uno come Quaglia è un delitto, quindi potete provare a scambiarlo con un attaccante titolare di una piccola che vi dà maggiori garanzie.

Cosa fare con Quagliarella al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio; Henry, Okereke, Pavoletti, Verde

MOISE KEAN

Il grande ritorno alla Juve non è stato poi così grande. Tre soli goal e poche partite da titolare. Già dietro Morata nelle gerarchie, lo sarà ancor di più con l'arrivo di Vlahovic. Scambiarlo per una punta di una medio-piccola sarebbe un affare, altrimenti lo svincolo diventa l'unica strada percorribile se non avete già in rosa uno tra Dybala e Vlahovic.

Cosa fare con Kean al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Bonazzoli, Gyasi, Cutrone

ANDREA BELOTTI

Svincolarlo è troppo, scambiarlo può essere una buona idea. Non si sa ancora con certezza quando tornerà in campo e quanto effettivamente riuscirà ad incidere da qui alla fine della stagione. Scambiarlo può essere un azzardo, ma anche una buona mossa, prendendo una punta con meno appeal ma più garanzie al fanta.

Cosa fare con Belotti al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Caprari, Gabbiadini

DEJAN KULUSEVSKI

Il salto di qualità non c'è stato nemmeno con Allegri e il suo minutaggio non è aumentato. Con l'infortunio di Chiesa potrebbe trovare più spazio, a patto però che resti alla Juve (cosa che non sembra affatto certa). In caso di permanenza a Torino si potrebbe provare a scambiarlo, magari per un giocatore con uno status simile in una big o un titolare di una medio-piccola.

Cosa fare con Kulusevski al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Praet, Elmas, Henderson

JORDAN VERETOUT

Dopo un grande inizio, la stagione del francese ha preso una brutta piega. I rigori prima erano una certezza, ma adesso Sergio Oliveira e Pellegrini sono avanti nelle gerarchie. A questo punto scambiarlo non è follia, magari sfruttando il suo nome per provare a prendere un altro centrocampista top.

Cosa fare con Veretout al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Frattesi, Svanberg, Kessié, McKennie

ALEX SANDRO

Stagione disastrosa fin qui, in termini di bonus e rendimento. Negli ultimi tempi ha perso anche il posto da titolare. Difficile anche da scambiare in questo momento. Tenerlo ha senso solo se in coppia con Pellegrini.

Cosa fare con Alex Sandro al Fantacalcio? Svincolarlo

ANTE REBIC

L'esplosione definitiva di Leao e i troppi infortuni ne hanno condizionato la stagione. Al Fantacalcio il suo appeal è inevitabilmente sceso, ma c'è la possibilità di inserirlo in qualche scambio interessante con un titolare di una medio-piccola o un altro jolly di una big.

Cosa fare con Rebic al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Nico Gonzalez, Lozano, Brekalo, Morata

JOSIP ILICIC

Il suo mostro interiore è tornato a farsi vivo. Impossibile ipotizzare quanto starà fuori e quando tornerà. Già prima la sua stagione non si poteva considerare positiva. Scambiarlo in questo momento è quasi impossibile, quindi se siete a corto di titolari è meglio tagliarlo dalla vostra rosa.

Cosa fare con Ilicic al Fantacalcio? Svincolarlo

MIKKEL DAMSGAARD

E' il vero oggetto misterioso di questa stagione. Strapagato in tantissime leghe dopo il grande Europeo, non si è ancora visto in campo e c'è pure il rischio stagione finita. In questa situazione non si può nemmeno provare a inserirlo in qualche scambio. Rinunciateci.

Cosa fare con Damsgaard al Fantacalcio? Svincolarlo

FILIP DJURICIC

Il suo infortunio si è prolungato sempre di più e il suo rientro è ormai un vero rebus. Se siete coperti potete aspettarlo, altrimenti è meglio guardare altrove, prendendo un titolare all'asta di riparazione.

Cosa fare con Djuricic al Fantacalcio? Svincolarlo

MATTEO PESSINA

Delusione fantacalcistica. Ci si aspettava sicuramente di più da lui dopo la scorsa stagione, invece i bonus hanno scarseggiato e il rendimento super di Pasalic non lo ha aiutato. Si può trovare di meglio in giro, magari con qualche scambio incrociato.

Cosa fare con Pessina al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Bonaventura, Lazovic, Messias

GAETANO CASTROVILLI

Infortuni e continui ballottaggi lo hanno frenato. Con Italiano si pensava potesse fare faville al Fantacalcio, ma sin qui un solo goal e tante insufficenze. Scambiarlo in questo momento non sarà facile, ma si può provare con un centrocampista di una piccola che dà maggiore garanzie di minutaggio.

Cosa fare con Castrovilli al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Mandragora, Kovalenko, Ricci, Pobega

ROBERTO SORIANO

Zero goal per Soriano non sono accettabili, specie dopo la scorsa stagione. Se non credete nella sua rinascita potete scambiarlo, magari qualcuno che ci crede ancora c'è. Ma non potrete chiedere centrocampisti top. Svincolarlo non conviene perché comunque è un titolare fisso.

Cosa fare con Soriano al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Tonali, Bonaventura, Praet, Lazovic

FELIPE CAICEDO

In molti lo hanno strapagato sperando potesse essere il trascinatore del Genoa, ma il 'Panterone' non ha quasi mai graffiato. Nel Grifone era ormai praticamente una riserva all'Inter lo sarà ancor di più. Se non avete Dzeko o Lautaro in rosa, tenerlo non ha praticamente senso.

Cosa fare con Caicedo al Fantacalcio? Svincolarlo

ALVARO MORATA

E adesso? Con Vlahovic inevitabilmente il suo status verrà stravolto, a patto che resti alla Juve naturalmente. Se avete il serbo o Dybala avrebbe sicuramente senso tenerlo, altrimenti dovete provare a scambiarlo, magari proprio con uno che ha un attaccante della Juve e ha necessità di coprirsi. Oppure con un simile che si gioca il posto in una big.

Cosa fare con Morata al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Sanchez, Politano, Rebic

JOAQUIN CORREA

L'infortunio complica una situazione che non era già molto positiva. Riuscire a piazzarlo sarebbe sicuramente una buona mossa, anche qui provando a scambiarlo con un 'simile' o un titolare di una piccola.

Cosa fare con Correa al Fantacalcio? Scambiarlo

Idee di scambio: Politano, Rebic, Gyasi

ELDOR SHOMURODOV

La partenza incoraggiante ci aveva illuso, ma con Mourinho abbiamo capito che al massimo giocherà qualche spezzone di partita. Piazzarlo tra l'altro è difficile, se non impossiible. All'asta si può trovare di meglio. Da tenere solo in coppia con Abraham.

Cosa fare con Shomurodov al Fantacalcio? Svincolarlo

MANUEL LAZZARI

Sarri non lo vede come titolare e spesso ci ha regalato dei pericolosissimi senza voto in difesa. Da tenere solo per completare la coppia, altrimenti meglio salutarlo.

Cosa fare con Lazzari al Fantacalcio? Svincolarlo

ALEKSEY MIRANCHUK

Da intuizione dell'asta di riparazione a buco nell'acqua? La situazione legata ad Ilicic e il suo infortunio fanno sì che molto probabilmente rimarrà a Bergamo. Gasperini gli sta dando maggiore fiducia, quindi si può provare anche a piazzare prendendo un titolare di una piccola se quello con cui fate l'affare è coperto a centrocampo e vuole provare la scommessa.

Cosa fare con Miranchuk al Fantacalcio? Scambiarlo