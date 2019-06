Chi si qualifica alle Olimpiadi Tokyo 2020 dall'Europeo Under 21? I criteri d'accesso

I criteri di accesso al torneo maschile di calcio delle Olimpiadi Tokyo 2020: dall'Europeo Under 21 si qualificheranno quattro squadre.

Il torneo maschile di calcio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 si svolgerà dal 22 luglio all'8 agosto 2020: a rappresentare l'Europa saranno quattro squadre, che verranno stabilite in base ai risultati del Campionato Europeo Under 21 in programma in nel mese di giugno.

CHI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DAGLI EUROPEI UNDER 21?

Gli Europei Under 21 determineranno l'accesso delle rappresentanti del Vecchio Continente alle Olimpiadi del prossimo anno. A partecipare a Tokyo 2020 saranno le quattro semifinaliste dell'Europeo Under 21 2019: le tre squadre vincitrici dei gironi (il format degli Europei prevede tre gruppi da quattro squadre) più la migliore seconda.

Potranno essere inseriti nella lista dei convocati per le Olimpiadi solo giocatori nati a partire dal 1 Gennaio 1997, più tre fuori quota per squadra.