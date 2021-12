Chi si qualifica ai sedicesimi di finale e agli ottavi di Conference League?

Champions League, Europa League e dal 2021/2022, anche la Conference League. Dopo la cancellazione della Coppa delle Coppe a inizio millennio, ad un ventennio di distanza l'UEFA ha riportato a tre le competizioni per club maschili. L'ultima arrivata vede soprattutto squadre provenienti da nazioni calcistiche minori provare a fare la storia ed aggiungere un titolo in bacheca.

Non solo, visto che Tottenham, Roma, Rennes e compagnia partecipano al torneo con l'intenzione di vincerlo. In più, dopo la fase a gironi di Europa League, anche le terze classificate di tale torneo retrocedono, come accade del resto in Champions, verso la seconda competizione appena citata.

Dopo gli otto gironi di Conference League, come nel caso dell'Europa League, la prima fase ad eliminazione diretta non è quella degli ottavi, come accade in Champions, ma bensì i sedicesimi. Sono però i gruppi a definire la situazione per inizio 2022.

La Roma di Mourinho è qualificata alla fase ad eliminazione diretta di Conference League, ma solamente l'ultima giornata dei gironi definirà se parteciperà ai sedicesimi o direttamente agli ottavi.

CHI PARTECIPA AI SEDICESIMI DI CONFERENCE LEAGUE?

Le seconde classificate dei gironi di Conference League e le terze retrocesse di Europa League danno vita ai playoff, o spareggi o sedicesimi di Conference League che dir si voglia. Le squadre provenienti dalla stessa competizione giocano il ritorno in casa e sono teste di serie, a differenza di quelle provenienti dall'Europa League.

Teste di serie:

Maccabi Tel Aviv Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire

Non teste di serie:

Celtic Fenerbahce Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire Da definire

CHI PARTECIPA AGLI OTTAVI DI CONFERENCE LEAGUE?

Le otto squadre qualificate dai sedicesimi di Conference League raggiungono le otto squadre prime in classifica nei gironi di Conference League e qualificate di diritto agli ottavi del torneo. Il sorteggio, che prevede la possibilità di scontri tra club della stessa nazione, si svolge nel 2022.