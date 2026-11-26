Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 20.45 di venerdì 27 novembre, quando si giocherà Venezia-Bologna
VENEZIA-BOLOGNA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Lauberbach, Pobega, Theate
Un nome da leghe numerose è Lauberbach: occhio al suo +3. Pobega può regalarvi un bonus, attenzione a Theate sulle palle inattive.
FROSINONE-PARMA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bobcek, Bracaglia, Sierro
Occasione per Bobcek senza Raimondo e Birligea. Se lo avete preso, è il momento di lanciarlo. Bracaglia torna titolare in difesa ed è potenzialmente da bonus. Sierro batte tutti i piazzati del Parma, in leghe numerose ci sta.
TORINO-LAZIO: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Simeone, Zaccagni, Dele-Bashiru
Insistete su Simeone, in questo tipo di partite spesso si esalta. Zaccagni a prescindere dal minutaggio si mette, occasione per Dele-Bashiru dopo l'infortunio di Taylor.
INTER-GENOA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Sucic, Spence, Osmajic
Sucic si è riscoperto rigorista, in questo momento si schiera per forza. Spence da ex odora di bonus, Osmajic ora come ora si mette sempre, anche a San Siro contro l'Inter.
UDINESE-FIORENTINA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ekkelenkamp, Njie, Ndour
Ekkelenkamp la speranza dell'Udinese insieme a Zaniolo, Njie torna titolare e si schiera. Ndour può essere la sorpresa da bonus a centrocampo.
SASSUOLO-NAPOLI: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Esposito, Lang, Anguissa
Esposito un goal può sempre farlo, Lang in questo momento va sfruttato, a prescindere dal minutaggio. Fiducia ad Anguissa per un bonus contro un Sassuolo che soffre.
ROMA-MONZA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Lulli, Cristante, Pessina
Nella Roma vanno schierati ovviamente tutti, anche Lulli e Cristante. Pessina è tornato subito alla grande da capitano del Monza, si può rischiare a Roma.
COMO-JUVENTUS: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Baturina, Milla, Kolo Muani, Boga
Baturina non sta rendendo come ci si aspetta, ma bisogna insistere. Milla carico dopo il super goal in Champions, chissà che non ci riprovi. Kolo Muani con fiducia, Boga può incidere a prescindere del minutaggio.
LECCE-ATALANTA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - N'Dri, Elmas, Rowe
N'Dri ha già segnato all'Atalanta, per la cabala si mette. Elmas da bonus, Rowe anche dalla panchina può fare la differenza.
CAGLIARI-MILAN: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Nzola, Moreira, Jashari
Nzola con le big spesso fa centro. Moreira non va sottovalutato, così come Jashari che senza Modric avrà la sua grande occasione.