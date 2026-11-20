Quando va messa la formazione in questa giornata? Avrete tempo fino alle 15 di sabato 21 novembre, quando si giocheranno Lazio-Lecce e Como-Cagliari.
LAZIO-LECCE: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pinamonti, Pedraza, Coulibaly
Occasione da sfruttare per Pinamonti, probabilmente l'ultima da titolare certo prima del ritorno di Zaccagni. Pedraza da bonus per la difesa, Coulibaly in leghe numerose ci sta.
COMO-CAGLIARI: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Da Cunha, Liberali, Romano
Da Cunha per i rigori e non solo, Liberali scommessa a prescindere dal minutaggio. Romano può sorprendere in zona bonus.
PARMA-ROMA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Lontani, Dybala, Molina
Lontani schierabile anche contro la Roma, ha il talento per incidere ancora. Dybala torna titolare e non si può lasciare fuori, Molina non è andato in Nazionale ed è bello riposato: +1 in vista.
NAPOLI-TORINO: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - De Bruyne, Lang, Adams
De Bruyne, comunque, si mette. Al netto di critiche e tensioni. Lang in attacco con Hojlund, un altro che comunque può portare bonus. Adams la carta vincente nel Torino.
JUVENTUS-VENEZIA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Alajbegovic, Boga, Hainaut
Da mettere sia Alajbegovic che Boga: tra i due sarà staffetta, ma il bonus possono portarlo entrambi. Hainaut sempre positivo nel Venezia, schierabile anche a Torino.
SASSUOLO-GENOA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Bowie, Thorstvedt, Osmajic, Traoré
Occasione per Bowie senza Berardi, dategli fiducia. Partita da +3 per Thorstvedt, Osmajic quasi un obbligo in partite del genere. Occhio a Traoré da ex.
BOLOGNA-UDINESE: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Pobega, Cambiaghi, Ekkelenkamp
Pobega viene spesso sottovalutato, ma non fate lo stesso errore. Cambiaghi da schierare a prescindere dal minutaggio, Ekkelenkamp ancora di salvezza nell'Udinese.
MILAN-FROSINONE: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Ramos, Musah, Kvernadze
Fiducia a Ramos per un +3, Musah sorpresa da bonus a centrocampo. Kvernadze come terzo slot per l'attacco è approvatissimo. Può esaltarsi a San Siro.
ATALANTA-INTER: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Kessié, Bisseck, Zielinski
Kessié non va snobbato, sente aria di derby e può battere i rigori. Bisseck anche da bonus, Zielinski uno di quelli da mettere a prescindere, anche se parte dalla panchina.
MONZA-FIORENTINA: CONSIGLI FANTACALCIO
CONSIGLIATI: CHI SCHIERARE - Zeballos, Goncalves, Joao Mario
Zeballos scommessa da leghe numerose, Pedro Goncalves sta diventando finalmente protagonista, Joao Mario nome da +1 per la difesa.