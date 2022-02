Chi schierare al Fantacalcio: cinque attaccanti per la 24ª giornata

Cinque centrocampisti da schierare, cinque sorprese, cinque consigli per la 24ª giornata al Fantacalcio. CENTROCAMPISTI DA SCHIERARE 24A GIORNATA FANTACALCIO RUSLAN MALINOVSKYI - Troppe domande e dubbi su di lui: contro il Cagliari va messo senza pensarci, rimane uno dei top della Serie A per il centrocampo. Zero discussioni. STEFANO SENSI - Lo avete aspettato, ci avete puntato all'asta, adesso è il momento di schierarlo: può giocare subito titolare col Sassuolo e l'occasione va sfruttata. SIMONE VERDI - Rinascita alla Salernitana? La linea tra scommessa e azzardo è molto sottile, ma contro lo Spezia vale la pena fare una puntata su Verdi, anche come possibile rigorista. FRANCK KESSIE' - A proposito di rigoristi, Kessié si presenterà dal dischetto se ne avrà l'occasione nel derby. Può giocare persino più avanzato, sfruttando le sue ottime doti da inscursore. Approvato. JONATHAN IKONE' - La Lazio sbanda parecchio in difesa, specialmente senza Acerbi. Ikoné può fare la differenza per la Fiorentina nel tridente. Da centrocampista non si può lasciare fuori.