Chi sarà il portiere titolare rossonero in Milan-Frosinone e quando torna Pietro Terracciano: Torriani può sostituire Maignan e debuttare in Serie A

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Nonostante abbia già una presenza in Champions League e due in Europa League, Lorenzo Torriani non ha ancora esordito in Serie A con la maglia del Milan e potrebbe farlo contro il Frosinone.

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L'occasione per il debutto di Torriani in campionato arriva in seguito all'infortunio subito da Mike Maignan nell'ultima gara di Nations League giocata in casa dalla sua Francia contro la Turchia. Il portiere del Milan, infatti, non è rientrato in campo dopo l'intervallo per un problema all'anca.

I primi esami hanno escluso problemi seri per Maignan, la cui presenza contro contro il Frosinone resta comunque in dubbio. A difendere i pali del Milan potrebbe quindi essere proprio Torriani che così come detto sopra debutterebbe in Serie A.

CHI È TORRIANI

Lorenzo Torriani farà 22 anni a gennaio ed è stato scelto come secondo di Mike Maignan, al posto del quale ha già giocato due volte in questa stagione ma per turnover e solo in Europa League.

Il debutto assoluto di Torriani con la maglia rossonera invece era avvenuto addirittura in Champions League contro il Liverpool il 17 settembre 2024. In quel caso era subentrato durante il secondo tempo sempre a causa di un problema fisico accusato da Maignan.

Torriani è cresciuto nel settore giovanile del Milan fin da quando aveva otto anni facendo tutta la trafila dai Pulcini fino alla Primavera, dove ha mostrato le sue qualità. L'esplosione è arrivata nell'estate del 2024 durante la tournée quando, in seguito all'infortunio dell'unico portiere allora disponibile ovvero Sportiello, ha sfoderato ottime prestazioni nelle amichevoli contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona.

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Prestazione che hanno convinto l'allora tecnico rossonero Paulo Fonseca e la società a non andare a cercare un altro portiere sul mercato ma promuoverlo stabilmente in Prima squadra alle spalle di Maignan.

LE PRIME PARTITE COL MILAN E QUANDO TORNA TERRACCIANO

Lorenzo Torriani, come detto, ha debuttato nel settembre 2024 in Champions League prendendo il posto dell'infortunato Maignan all'inizio del secondo tempo di Milan-Liverpool sul risultato di 1-2 per i Reds. E pochi minuti dopo ha subito il goal degli inglesi che ha fissato l'1-3 finale.

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Quest'anno invece per lui due presenze in Europa League, la prima delle quali di nuovo a gara in corso contro il Bournemouth stavolta a causa dell'espulsione rimediata da Mike Maignan.

Il francese ha quindi saltato anche la successiva sfida casalinga contro il Ferencvaros, quando Torriani è sceso per la prima volta in campo da titolare. Ma non è andata benissimo. Il giovane portiere rossonero ha alternato ottimi interventi a qualche grave amnesia, costata anche uno dei due goal con cui gli ungheresi hanno vinto la partita.

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Intanto è ormai imminente il recupero di Pietro Terracciano, portiere rossonero che era fermo da più di un mese a causa di un infortunio alla spalla, ma dovrebbe tornare a disposizione in panchina già per Milan-Frosinone.