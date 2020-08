Chi sarà l'avversaria dell'Inter nelle semifinali di Europa League?

Qualificata alla semifinale di Europa League dopo aver superato il Bayer Leverkusen, ora l'Inter sogna di portare a casa il trofeo continentale.

Superato anche l'ostacolo , l' comincia veramante a sognare di riportare l' in dopo un ventennio, per la prima volta nel nuovo millennio. I nerazzurri volano alle semifinali, dove giocheranno come favorita.

L'Inter aspetta la vincente tra e : una delle squadre impegnate martedì 11 agosto alle 21 sarà la prossima avversaria dell'Inter. Entrambe compagini ampiamente abituate alle competizioni continentali, sulla carta sono però sfavorite nei confronti dei nerazzurri di Conte.

Dall'altra parte del tabellone, invece, e Wolverhampton si giocano un posto nelle semifinali martedì: gli spagnoli sono la squadra con più trofei nella competizione, mentre gli inglesi sperano di vincere così da, in più, qualificarsi alla . A contendere un posto in finale alle squadre appena citate sarà il .

Altre squadre

QUARTI DI FINALE

DATA ORA PARTITA 10/8 21:00 Manchester United -Copenaghen 1-0 dts 10/8 21:00 Inter -Bayer Leverkusen 2-1 11/8 21:00 Wolverhampton-Siviglia - 11/8 21:00 Shakhtar-Basilea -

SEMIFINALI

DATA ORA PARTITA 16/8 21:00 Shakhtar/Basilea vs Inter - 17/8 21:00 Manchester United vs Wolverhampton/Siviglia -

FINALE