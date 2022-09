Da Milik a Locatelli: chi recupera la Juventus dopo la sosta

I bianconeri per la sfida con il Bologna non avranno Di Maria per squalifica, ma contano di riavere diversi giocatori.

Non è un momento facile per la Juventus di Massimiliano Allegri: i risultati non arrivano, il gioco latita e persino i tifosi hanno iniziato a manifestare il proprio disappunto verso giocatori e squadra. Per cambiare rotta serviranno risultati e al rientro dopo la pausa nazionali i bianconeri contano di ritrovare diversi uomini che sono mancati nella sciagurata trasferta di Monza CHI RECUPERA LA JUVE DOPO LA SOSTA: SQUALIFICATI Innanzitutto, Allegri potrà certamente contare su Arkadiusz Milik e Juan Cuadrado, entrambi al rientro dopo aver scontato il turno di squalifica a Monza. Entrambi erano stati espulsi nel convulso finale di gara con la Salernitana e son mancati in Brianza, ma ci potranno essere per la sfida interna con il Bologna, la prima al ritorno dopo la pausa nazionali. GLI INFORTUNATI DELLA JUVE: CHI RECUPERA Se tutto andrà secondo i piani, dovrebbero tornare a disposizione della Juventus anche tre giocatori infortunati che non sono partiti per le nazionali: Manuel Locatelli, Adrien Rabiot ed Alex Sandro, alle prese con alcuni problemi muscolari. Locatelli ha un affaticamento muscolare, Rabiot deve superare un sovraccarico al soleo mentre Alex Sandro sta affrontando un problema agli adduttori. Un’altra novità dovrebbe essere tra i pali, dove dovrebbe rientrare anche Wojciech Szczesny, che potrebbe riprendere il suo posto da numero 1 con il rientro di Mattia Perin in panchina. Non saranno ancora a disposizione Federico Chiesa, Paul Pogba e Kaio Jorge. Scelti da Goal Dove vedere Italia-Inghilterra in tv e in streaming

