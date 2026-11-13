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AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Lelio Donato

Chi recupera il Milan dopo la sosta di novembre: le ultime su Gila, Pavlovic, Tomori, Loftus-Cheek, Saelemaekers e Chukwueze

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Il Milan spera di recuperare alcuni giocatori infortunati o non al meglio fisicamente durante la pausa per le nazionali, tra questi c'è anche Mario Gila che si sta allenando a Barcellona per smaltire i recenti problemi.

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L'ex difensore della Lazio aveva saltato le gare contro Udinese e Bologna a causa di un problema alla caviglia. Ma è poi rientrato nel derby contro l'Inter giocando per intero le ultime due partite di campionato prima della sosta.

Nonostante questo le condizioni fisiche di Gila non sono ancora perfette tanto che, come riporta 'Sky Sport', il difensore è volato a Barcellona durante la settimana di riposo concessa da Amorim dove sta continuando ad allenarsi per ritrovare la migliore condizione e ripresentarsi al top dopo la pausa.

LE CONDIZIONI DI PAVLOVIC E QUANDO TORNA TOMORI

Restando nel reparto arretrato sono da valutare le condizioni di Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo ha saltato le ultime due gare ufficiali tra Europa League e campionato a causa di un problema di salute. Amorim spera di riaverlo regolarmente a disposizione subito dopo la sosta.

Attualmente è fermo ai box anche Fikayo Tomori, alle prese con un problema muscolare che gli ha fatto saltare le ultime tre gare ufficiali. Il suo rientro in gruppo è fissato a fine novembre dunque potrebbe recuperare già per la sfida contro il Frosinone o al più tardi per Olympiacos-Milan e Cagliari-Milan. Stesso discorso per Pietro Terracciano e Ruben Loftus-Cheek.

Il centrocampista inglese ha accusato un problema muscolare durante Udinese-Milan del 25 ottobre. E ha poi saltato le successive quattro partite ufficiali. Il suo rientro è previsto a fine novembre.

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QUANDO TORNANO SAELEMAEKERS, CHUKWUEZE E GABBIA

Tempi di recupero decisamente più lunghi per gli altri infortunati rossoneri che non torneranno prima dell'anno nuovo. Stiamo parlando di Matteo Gabbia, Alexis Saelemaekers e Samuel Chukwueze.

Il difensore italiano ha accusato un serio problema muscolare durante Sassuolo-Milan lasciando il campo molto dolorante e in barella. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo. Lo stop previsto è di 3-4 mesi, dunque il rientro avverrà non prima di gennaio 2027.

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Per rivedere in campo i due esterni invece bisognerà aspettare febbraio. Saelemaekers è stato operato alla caviglia il 13 ottobre dopo essersi fermato in allenamento a fine settembre. Il 4 novembre è finito sotto i ferri anche Chukwueze, operato a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. Anche in questo caso il rientro è atteso non prima di febbraio 2027.

Scritto daLelio Donato

Contributor

📝 Bio: Sono nato a Palermo nel 1985 e fin da bambino ho coltivato due passioni che hanno segnato il mio percorso: la scrittura e il calcio. Dopo il diploma classico, ho intrapreso gli studi universitari conseguendo la laurea triennale in Filosofia della Conoscenza e della Comunicazione, disciplina che mi ha fornito strumenti critici e analitici fondamentali per il mio lavoro. 

Giornalista pubblicista, dal 2012 scrivo per GOAL, dove unisco competenze e passione per raccontare lo sport che amo da sempre. Mi occupo di cronaca sportiva, approfondimenti, editoriali e analisi tattiche, cercando sempre di offrire al lettore uno sguardo lucido e approfondito sul gioco. 

Seguo da vicino le gare interne del Palermo, luogo che rappresenta un pezzo importante della mia storia e della mia identità. Raccontare il calcio per me significa restituire emozioni, spiegare dinamiche e dare voce a ciò che accade dentro e fuori dal campo.

 

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