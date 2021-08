Gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero portare Cristiano Ronaldo lontano da Torino: tutti i nomi dei possibili sostituti in bianconero.

Si è parlato del PSG. Si è parlato del Manchester United. E ovviamente del Real Madrid. Alla fine, però, Cristiano Ronaldo potrebbe approdare in Premier League, per vestire la casacca del Manchester City. Una svolta incredibile a pochi giorni dalla fine del calciomercato.

La Juventus, dunque, potrebbe ritrovarsi a fare a meno del suo attaccante più rappresentativo, arrivato nel 2018 dal Real Madrid per provare a far vincere la Champions League ai bianconeri. Niente da fare nel primo triennio e possibile desiderio di andare oltre, per una nuova avventura.

Con il campionato già iniziato e il calciomercato agli sgoccioli, in caso di addio a Cristiano Ronaldo la Juventus si troverebbe costretta ad acquistare un big per far fronte al buco creato in attacco dal lusitano, per il quale l'opzione Manchester City è una decisa possibilità.

GABRIEL JESUS E BERNARDO SILVA

Entrambi fanno parte della rosa del Manchester City, che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo dovrà per forza sfoltire in attacco. Il brasiliano è da tempo nel radar della Juventus e l'affare CR7 potrebbe finalmente portarlo in bianconero, anche se Guardiola vorrebbe trattenerlo e secondo 'Sky Sport' la pista sarebbe molto fredda. Occhio anche al connazionale, sul quale c'è anche il Milan.

MAURO ICARDI

L'addio di Mbappè al PSG potrebbe bloccare la partenza dell'argentino, che in caso contrario sarebbe stato in prima fila come post Cristiano Ronaldo. Occhio però alla possibile doppia cessione dei francesi, considerando il comunque largo assortimento in attacco. Anche se lo stesso Icardi potrebbe voler rimanere volentieri al PSG.

AUBAMEYANG E LACAZETTE

Entrambi potrebbero lasciare un Arsenal anni luce lontano dallo status di big. Senza Europa, con i Gunners nelle basse posizioni della classifica di Premier, potrebbero giocare nuovamente per trofei e in Champions League. Da tenere d'occhio.

MOISE KEAN

Considerando l'ingaggio di Kaio Jorge, della presenza di Morata, Dybala, Chiesa e Bernardeschi, il post Cristiano Ronaldo potrebbe essere il ritorno di Kean: ad Allegri piace e non ci sarebbe bisogno di investire cifre folli. Responsabilità massima sul giocatore dell'Everton, che al PSG ha dimostrato di poter essere un top player.

IL GALLO BELOTTI

Accostato a Inter e Roma, ora l'attaccante del Torino potrebbe finire in un clamoroso trasferimento cittadino. Juric non lo considera titolare inamovibile: Juventus e granata hanno spesso dato vita ad accordi incredibili che nessuno si aspettava. Attenzione.

NON ARRIVA NESSUNO

Da non scartare anche l'ipotesi che quest'anno la Juve decida di non affondare per nessun attaccante e provi a valorizzare i giocatori che ha in casa. Magari ragionando poi su un grosso investimento in prospettiva.