Chi ha vinto più Scudetti nella Serie A femminile?

Dopo anni di egemonia del calcio maschile, quello femminile sta finalmente prendendo piede. Le grandi competizioni, su tutti i Mondiali e la Champions League, stanno trainando il movimento, alla pari dei premi assegnati alle miglior giocatrici nella serata in cui sono presenti anche i calciatori, vedi il Pallone d'Oro.

Anche in Italia la Serie A femminile sta avendo via via sempre più seguito, specialmente in virtù degli investimenti fatti da parte dei club della massima serie, le big: Juventus, Inter, Milan e Roma tutte in prima fila per vincere lo Scudetto e le competizioni maggiori.

La Juventus Women è senza dubbio la squadra attualmente più importante del movimento femminile italiano, vista l'egemonia in Serie A nelle ultime stagioni e le campionesse approdate a Torino. Prima delle bianconere, però, diverse squadre hanno scritto la storia del torneo.

CHI HA VINTO PIÙ SCUDETTI NELLA SERIE A WOMEN?

La Torres, compagine di Sassari, è la squadra che ha vinto più titoli nella massima serie femminile. Dominatrice tra anni '90 e primi 2000, ha giocato l'ultima volta nella Serie A nel 2015 (venne esclusa viene inadempienze finanziarie). Il club sardo ha in bacheca anche 8 Coppa Italia e 7 Supercoppa Italiana: record in entrambi i casi. Attualmente milita in Serie B, dopo la promozione dell'estate 2021.

7 Scudetti, Torres

5 - Lazio CF, Verona Women

4 - Juventus Women, ACF Milan

3 - Trani 80, Reggiana, Alaska Lecce

ALBO D'ORO DELLA SERIE A FEMMINILE