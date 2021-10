Tutte le statistiche del più importante incontro tra club nei campionati nazionali: vittorie, sconfitte e pareggi.

Ogni tifoso e amante del calcio pensa che la sfida del proprio campionato sia la più importante di tutte. Liverpool contro Manchester United, PSG contro Marsiglia, Inter contro Juventus e così via. Ma c'è una gara che oggettivamente và oltre, per la quantità di calciatori d'elite tra le proprie fila. Real Madrid contro Barcellona.

Il Clasico è il calcio, la partita più attesa dell'anno da milioni, forse un miliardo di tifosi. Impossibile non schierarsi tra chi ha avuto Raul, Cristiano Ronaldo e Roberto Carlos e chi invece ha tifato per Messi, Romario e Ronaldinho. Una sfida infinita, con vincitori e vinti.

EL CLASICO, CHI HA VINTO PIÙ PARTITE?

I successi sono praticamente identici, ma il Real Madrid ha conquistato fin qui tre Clasico in più. 98 le vittorie dei Blancos, 95 quelle del Barcellona. I pareggi nella gara delle gare del calcio spagnolo sono stati invece 52, pochissimi. Segno di come si tratti di una sfida sempre apertissima.

Anche relativamente alle reti segnate, Real Madrid e Barcellona sono molto vicine. In questo caso nelle 245 gare ufficiali vince il Real Madrid, 409 a 398.

CHI HA PIÙ TROFEI TRA REAL E BARCELLONA?

Allontanandoci dal Clasico, Real Madrid e Barcellona sono tra le squadre più vincenti della storia, con un continuo battagliare per le grandi coppe all'epoca di Messi contro Ronaldo. Curiosamente, però, le due compagini non si sono mai affrontate in finale di Champions League.

Il Barcellona ha conquistato 92 trofei tra spagnoli ed internazionali, escludendo le coppe non riconosciute come qulla delle Fiere o la Latina. Da canto suo il Real Madrid anche in questo caso è avanti di pochissimo: 93, con continui sorpassi o avvicinamenti tra le due squadre.