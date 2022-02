Chi ha vinto più Champions League nella storia? Record e coppe italiane

E' di gran lunga la manifestazione sportiva per club calcistici più importante al mondo. Certo, la Champions League europea non è l'unica, visto i tornei degli altri continenti, ma rimane quella con i campioni più forti e di maggiore impatto sul globo. Anche nel 2021/2022, attenzione massima per la fase ad eliminazione diretta.

Le grandi del calcio europeo a confronto per sollevare la coppa a maggio, in quel di San Pietroburgo. Le solite note, come nel resto della storia della Champions, sono le favorite. Tra queste, ovviamente, la compagine che da quando la competizione esiste, prima come Coppa dei Campioni e dunque come Champions League, ha vinto più titoli.

Il Real Madrid è di gran lunga la squadra con più Champions League in bacheca, ben tredici. Nell'ultimo decennio i Blancos hanno dominato la scena, riuscendo a divenire l'unico club in doppia cifra e tornando al top in termini di trofei conquistati come all'inizio della storia del torneo.

Le Champions League vinte dal Real Madrid? Quelle del: 1955-1956, 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960, 1965-1966, 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018. I Blancos sono stati sconfitti in finale nel 1962 (Benfica), 1964 (Inter) e 1981 (Liverpool).

CHAMPIONS, QUALE ITALIANA HA VINTO PIÙ COPPE?

Non solo è la squadra italiana ad aver vinto più titoli nella storia della Champions League, ma il Milan è anche la seconda in generale dietro il Real Madrid: 7 trofei per i rossoneri, a fronte di 11 ginali disputate. Il club meneghino ha conquistato il trofeo nel 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007, venendo sconfitta nel 1958, 1993, 1995 e 2005.

Dietro al Milan ci sono i cugini dell'Inter, riusciti a vincere la Champions nel 1964, 1965 e 2010 (k.o nel 1967 e nel 1972). Chiude il podio l'altra squadra italiana capace di conquistare il trofeo, la Juventus: sul tetto d'Europa nel 19885 e nel 1996, ma con il record di finali perse (1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017).

Sono state capace di arrivare in finale anche Fiorentina, Roma e Sampdoria, rispettivamente nel 1957, 1984 e 1992, sconfitte però da Real Madrid, Liverpool e Barcellona.