Chi ha vinto il 1° Pallone d'Oro?

Nel corso degli anni il Pallone d'Oro è diventato il premio individuale più importante del mondo del calcio: una storia vecchia sessant'anni.

Pensi all'Oscar e pensi all'immortalità nel mondo del cinema. Pensi al Nobel, per l'immortalità nella chimica, nella letteratura. Pensi al Pallone d'Oro e subito diventi leggenda nel calcio. Nato negli anni '50 per eleggere il miglior calciatore militante in Europa ed europeo (ma anche con doppio passaporto, di cui uno extracomunitario), il premio è diventato negli anni il più ambito nel mondo del pallone.

Nel 1956 la rivista francese France Football è favorevole all'idea del giornalista ed ex calciatore Gabriel Hanot: un riconoscimento assegnato grazie ai voti della stampa calcistica che possa andare avanti negli anni e creare un vero e proprio albo d'oro in stile Oscar, Grammy, Olimpiadi.

1956, IL VINCITORE DEL PRIMO PALLONE D'ORO

Sir Stanley Matthews conquista il primo, piccolo, Pallone d'Oro. All'inizio della storia di tal premio, infatti, il trofeo era decisamente più piccolo rispetto a quello a cui sono abituate le generazioni nate dagli anni '80 in poi. Il valore, però, rimane immenso sin dalla prima edizione del 1956.

Matthews, centrocampista del Blackpool, era arrivato secondo con il suo club nella Premier League 1955/1956: il suo stile di gioco e il suo carattere da trascinatore, che portò gli aranciobianchi a sorpresa dietro il Manchester United, convinsero i 16 giornalisti votanti ad eleggerlo primo vincitore del Pallone d'Oro.

Esterno destro rapido e intelligente nel servire assist al bacio ai compagni, raggiungse un ottimo livello di forma fisica che in quel decennio non era proprio roba da tutti. Per aumentare la propria velocità decise di inserire del piombo nelle proprie scarpe durante gli allenamenti, così da poter avere i piedi più leggeri e mobili durante le gare ufficiali.

Nel dicembre 1956, dopo che i votanti avevano scelto i propri cinque migliori calciatori (5 punti al primo, al secondo 4 e così via), Stanley Mattheys, poi divenuto sir., venne incoronato primo Pallone d'Oro della storia.

LA CLASSIFICA DEL PRIMO PALLONE D'ORO