Napoli e Inter al top in Europa: sono le squadre con più rigori a favore

Ultimo mese e mezzo di gare in Serie A, Premier League e il resto dei grandi tornei europei. Le squadre in lotta per il vertice, così come quelle che combattono per rimanere nelle rispettive massime serie, non possono più sbagliare, viste le pochissime partite ancora a disposizione prima del termine dell'annata. Ogni episodio dubbio scatena polemiche infinite: la miccia è sempre sull'orlo di essere accesa.

La Serie A, come di consueto, viene discussa per settimane a seconda di quanto successo in campo. Basti pensare a Juventus-Inter, al rigore di Calhanoglu e alle considerazioni sull'operato di Irrati. Lo stesso accade in Liga, Ligue 1 e Bundesliga soprattutto relativamente alle squadre top, per penalty concessi o meno.

Relativamente ai rigori assegnati, la Serie A è la padrona. Due delle squadre che hanno ricevuto più penalty a favore nei top cinque tornei europei provengono infatti dall'Italia. In cima c'è il Napoli con undici tiri dagli undici metri, ultimo dei quali segnato da Insigne contro l'Atalanta nel 31esimo turno, mentre alle spalle del tem Spalletti fa capolino l'Inter, in doppia cifra (10) dopo quello contro la Juventus.

Insieme all'Inter, sempre con dieci rigori a favore, il Real Madrid di Ancelotti, capolista di Liga a +12 sulle inseguitrici e a meno di epocali rimonte, presto nuovamente campione di Spagna. I Blancos hanno segnato otto di questi (sette Benzema, uno Modric), con due errori (entrambi del francese).

Per quanto riguarda Napoli e Inter, invece, i rigori assegnati durante la Serie A 2021/2022 hanno portato in entrambi i casi a tre errori: da una parte a fallire dal dischetto è stato Insigne, dall'altra Lautaro Martinez (due) e Dimarco (uno). Alle spalle di azzurri, nerazzurri e Blancos un'altra italiana: la Fiorentina di Italiano, con nove.

Le altre squadre di Serie A? Milan, Verona e Lazio vengono subito dopo con otto rigori a favore, dunque Sassuolo e Roma con sette. La Juventus si trova a sei insieme all'Empoli, mentre la squadra con meno penalty tirati è il Torino, tra l'altro nell'ultimo turno di Serie A. Tra le top 14 d'Europa, dunque, ben 6 sono provenienti dal campionato italiano.

Per il Napoli il dato di undici rigori tirati è di fatto già il più alto dato dal ritorno in Serie A di quindici anni fa. Una statistiche nell'ultimo mese e mezzo potrebbe incrementarsi, al pari di quelle delle altre squadre del massimo torneo. Il record è stato registrato nel 2020/2021, venti. Ad usufruirne il Milan di Pioli.