Chi è il giocatore che ha fatto più goal nella storia della Serie A?

Quali sono i massimi cannonieri del campionato italiano? La classifica dei migliori realizzatori all-time in A.

L'aver segnato più goal di tutti in un campionato fa di te il miglior bomber della storia di tal torneo? Forse sì, forse no. Di certo, le classifiche dei più grandi marcatori affascinano, ad ogni latitudine. Non fa eccezione la Serie A, con cannonieri che hanno fatto la storia.

Da Milan a Juventus, da Lazio a Cagliari, le squadre di Serie A hanno potuto contare su marcatori capace di oltrepassare le barriere del goal andando oltre la normalità: solo uno, però, può fregiarsi del titolo di più grande cannoniere di sempre del torneo.

CANNONIERE ALL-TIME SERIE A

Icona di Lazio, Pro Vercelli, Juventus e Novara, Silvio Piola è per ora il più grande cannoniere del torneo italiano in termini di reti segnate. Tra il 1929 e il 1954 (con lo stop di alcuni anni causa Seconda Guerra Mondiale), il ragazzo di Robbio ha segnato 274 reti in 537 partite, poco più di uno ogni due partite.

Di queste 274, la grande maggioranza è stata segnata con la maglia della Lazio: 143 goal. Piola ha comunque segnato 70 goal in Serie A indossando la casacca del Novara, 51 con la Pro Vercelli e 10 con quella della Juventus, nella quale ha militato tra il 1945 e il 1947.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A