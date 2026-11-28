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Gonçalo Ramos non è ancora certo di esserci, nel posticipo che il Milan giocherà lunedì sera in casa del Cagliari. Colpa della forte contusione a una tibia rimediata giovedì, nella gara di Europa League contro l'Olympiacos, dall'italiano Pirola.

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Ruben Amorim ha sostituito il connazionale tra primo e secondo tempo, facendo entrare Pulisic al suo posto. Inizialmente si pensava a una scelta tecnica, legato alla prestazione negativa di Ramos. Ma l'allenatore ha spiegato che l'ex PSG "è uscito perché aveva dolore, il cambio era un cambio obbligato".

Entro domenica si avrà un quadro più chiaro della situazione e delle condizioni di Ramos. Di conseguenza, si capirà se il portoghese potrà mettersi a disposizione o meno per la trasferta alla Unipol Domus.

E se alla fine non recuperasse in tempo? Chi giocherebbe al suo posto in caso di forfait e le opzioni a disposizione di Amorim.

CISSE CENTRAVANTI

La scelta, senza Ramos, sarebbe piuttosto scontata: toccherebbe ad Alphadjo Cisse. Il quale non solo si prenderebbe la seconda maglia da titolare consecutiva dopo quella contro l'Olympiacos, ma lo farebbe da falso centravanti.

Cisse lo ha già fatto nel corso della propria carriera, anche al Catanzaro, ma in rare occasioni. Ha però preso il posto di Ramos domenica scorsa contro il Frosinone ed è andato a piazzarsi proprio lì, davanti a tutti. Ripetendosi poi proprio giovedì, dopo l'uscita all'intervallo del portoghese e l'ingresso di Pulisic al suo posto.

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Che sia da esterno o da punta, in ogni caso, Cisse ha dimostrato e continua a dimostrare di saper fornire ampie garanzie: è già arrivato in doppia cifra tra campionato ed Europa League e negli ultimi giorni ha punito proprio Frosinone e Olympiacos. Cagliari avvisato.

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L'ALTERNATIVA: CAMARDA

A meno di clamorose sorprese, non sarebbe invece l'altro centravanti puro della rosa rossonera a rimpiazzare Ramos nel caso quest'ultimo non recuperi per Cagliari. Ovvero Francesco Camarda. Destinato all'ennesima panchina di una prima parte di stagione senza soddisfazioni.

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L'ex leccese è stato di fatto escluso da Amorim, nonostante le parole estive e la decisione di quest'ultimo di chiudere a un nuovo prestito. A novembre è sceso in campo solamente per uno spezzone contro il Ferencvaros, poi solo panchine. Contro l'Olympiacos non c'era per un problema a una caviglia, ma ora è tornato a disposizione.

Questa volta è scontata la cessione di Camarda a gennaio. Di nuovo in prestito, come nell'estate del 2025 al Lecce. Al suo posto il Milan porterà a casa un'altra punta per fare ombra al titolare Ramos.

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LE PAROLE DI AMORIM

Domenica scorsa, dopo aver fatto entrare Cisse e non Camarda contro il Frosinone al posto di Ramos, Amorim aveva motivato la propria scelta con la volontà di sfruttare gli ampi spazi che il Frosinone stava puntualmente concedendo in ripartenza.

"Oggi era una partita da aggredire 40 metri dietro la difesa, non per un attaccante in grado di giocare spalle alla porta. Lo avete visto con Cisse, c'era lo spazio e avete visto che era adatto".

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A Cagliari la partita sarà diversa, ma Camarda non giocherà lo stesso neppure se dovesse mancare Ramos: toccherà a Cisse. Con il giovanissimo collega che dovrà sperare al massimo in un altro spezzone dalla panchina.