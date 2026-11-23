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Primo posto in Ligue 1, primo posto a punteggio pieno in Champions League. Il PSG di Luis Enrique, campione d'Europa per due volte nelle ultime due stagioni, ha intenzioni serissime anche quest'anno. Sempre che gli infortuni, alla lunga, non ne penalizzino il cammino.

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Dopo Khvicha Kvaratskhelia, anche Desiré Doué si è fatto male. E pure in questo caso l'infortunio è gravissimo, come del resto le immagini provenienti da Nizza, nonché le lacrime del giovane ex talento del Rennes, lasciavano presagire in maniera piuttosto chiara.

Rottura del legamento anteriore del ginocchio destro: questo è l'esito degli esami a cui Doué si è sottoposto il giorno dopo Nizza-PSG. Il nazionale francese dovrà operarsi e non sarà dunque a disposizione di Luis Enrique per la sfida contro la Roma, naturalmente, ma nemmeno nelle settimane e nei mesi successivi: la sua stagione è già finita.

Medesimo discorso per Kvaratskhelia, infortunatosi a ottobre contro il Barcellona: l'ex campione del Napoli aveva a sua volta rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. In pratica, stagione già conclusa anche per lui con diversi mesi d'anticipo. Un doppio colpo al mento.

Getty Images

RIMANE SOLO DEMBÉLÉ

Del tridente magico - alimentato anche dalla presenza di Bradley Barcola, ceduto al Liverpool in estate - che ha trascinato il PSG verso due titoli europei di fila, insomma, è rimasto solo un elemento: Ousmane Dembélé.

Toccherà a lui cercare di far sentire il meno possibile l'assenza di Doué e Kvaratskhelia. Da punta centrale, il ruolo in cui ormai si è stabilizzato dopo gli esordi da esterno offensivo, l'ex Barcellona fungerà sempre più da punto di riferimento per i compagni. Già a partire dalla gara contro la Roma.

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Ironia della sorte, Dembélé è tornato in campo proprio contro il Nizza dopo essere rimasto ai box per un mese per un infortunio alla coscia: si era fatto male pure lui contro il Barcellona, la partita del crac di Kvara, infortunio chiaramente leggero se paragonato a quello del georgiano ma comunque fastidioso, tanto da fargli perdere gli impegni in Nations League con la Francia.

CHI COMPLETA IL TRIDENTE

Ma chi completerà il tridente del PSG contro la Roma? Sicura intanto è la presenza di Ferran Torres, l'uomo che in estate ha regalato il secondo titolo mondiale alla Francia e nelle stesse settimane si è trasferito a Parigi dal Barcellona.

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Proprio l'ex blaugrana ha preso il posto di Doué contro il Nizza, dopo l'infortunio del giovane compagno. Al PSG ha trovato più spazio di quanto si sarebbe atteso anche grazie alle assenze dei compagni e all'Allianz Rivera ha lasciato il segno, firmando nel finale la rete del momentaneo 3-1 su assist di Dembélé.

Il terzo uomo che mercoledì sera scenderà in campo al Parco dei Principi per sfidare la Roma è Maghnes Akliouche, 24 anni, arrivato in estate dal Monaco: anche lui ha trovato spazio in questa prima parte della stagione e a Nizza è partito dal primo minuto, venendo tolto da Luis Enrique a mezz'ora dalla fine.

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Parte invece in seconda fila un altro giovanissimo come Senny Mayulu, a segno nella finale di un anno e mezzo fa contro l'Inter: a Nizza ha realizzato la rete del momentaneo 1-1, ma ha collezionato solo 98 minuti complessivi in Champions League e mai da titolare. Dovrebbe entrare solo a gara in corso.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL PSG

Così dunque, senza gli infortunati Doué e Kvaratskhelia, si schiererà presumibilmente il PSG contro la Roma:

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PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. All. Luis Enrique