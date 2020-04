Chi fa più addominali? Haaland sfida Cristiano Ronaldo ma perde

Cristiano Ronaldo ha lanciato su Instagram la "Living Room Cup", la sfida di chi fa più addominali in 45 secondi. Haaland perde contro CR7...

Cristiano Ronaldo ha lanciato tramite i suoi social network una campagna di allenamento per "convincere" tutti a restare a casa, ma in forma. Nasce così la "Living Room Cup", ovvero la gara di quanti addominali si riescono a fare in 45 secondi.

Tantissimi i giocatori che hanno risposto a questa sfida, tra cui Erling Haaland. L'attaccante norvegese, stella del , ha sfidato Cristiano Ronaldo ma, pur avendo 16 anni di meno, ha perso contro il colosso portoghese.

124 ripetizioni per l'attaccante del contro le 142 dell'attaccante della . Una vittoria che mette ancora di più in mostra e in evidenza tutta la potenza muscolare di Cristiano Ronaldo: un campione non solo con la palla tra i piedi.