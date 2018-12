Chi era Daniele Belardinelli, il tifoso morto dopo gli scontri di Inter-Napoli

Daniele Belardinelli è morto a 39 anni dopo gli scontri di Inter-Napoli: dalla passione per il calcio a quella per la scherma, oltre a due DASPO.

Inter -Napoli non è stata purtroppo soltanto calcio e goal di Lautaro Martinez in pieno recupero: il big match del 17° turno ha offerto anche risvolti negativi come i cori razzisti indirizzati a Kalidou Koulibaly e la morte di Daniele Belardinelli, tifoso deceduto in seguito agli scontri all'esterno di San Siro che hanno preceduto l'incontro.

39 anni, Belardinelli (per tutti 'Dede') non ce l'ha fatta: troppo gravi le sue condizioni dopo essere stato investito da un Suv, molteplici fratture al bacino, al torace e all'addome che non gli hanno permesso di continuare a vivere.

Un'esistenza intensa la sua, scandita da due comuni denominatori: la passione per il calcio e per il tifo organizzato. Daniele era infatti il leader dei 'Blood Honour' , i componenti della curva del Varese con una particolare predilezione per le idee di destra e gemellati storicamente con l'Inter.

Questa sua posizione privilegiata lo aveva portato ad avere grossi problemi con la giustizia sportiva nel corso degli ultimi anni: nel 2007 il primo DASPO a causa degli scontri dell'11 novembre di quell'anno, giorno dell'omicidio di Gabriele Sandri. Quel giorno era in programma Varese-Lumezzane, gara che Daniele e i suoi compagni non volevano si disputasse: un colpo a Sean Sogliano , all'epoca ds varesino, gli costò una squalifica dagli stadi per ben cinque anni, raddoppiata nel 2012 a causa di alcuni scontri avvenuti in occasione di un'amichevole tra Como ed Inter.

Nella vita di tutti i giorni faceva il piastrellista presso l'Edilfalco, società di cui era anche socio e a cui aveva dedicato tante attenzioni nel corso dell'ultimo periodo, prima dell'episodio che gli ha tragicamente spezzato la vita. Oltre al calcio, Daniele Belardinelli era anche un'appassionato di scherma corta, disciplina da cui si era allontanato proprio per motivi di lavoro.

Ancora da chiarire, la dinamica esatta dell'incidente: non si sa se alla guida del Suv ci sia stato un ultrà del Napoli o qualcun altro trovatosi nel mezzo degli scontri che, come riferito dal 'Corriere dello Sport', hanno visto coinvolte ben 150 persone (oltre ai tifosi interisti erano presenti anche quelli del Varese e del Nizza, contro una settantina di napoletani).

Tre tifosi dell'Inter arrestati, oltre a nove perquisizioni e altrettanti DASPO emessi: numeri di una serata d'ordinaria follia, finita per costare la vita ad un tifoso. Ancora una volta.