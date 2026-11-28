Bobcek aspettava questa occasione da mesi ma era ovviamente chiuso da Antonio Raimondo, autore di un grandissimo avvio di stagione prima di essere costretto a fermarsi causa infortunio.
Lo stop di Raimondo, in realtà, è stato meno lungo di quanto inizialmente temuto tanto che contro il Parma è addirittura tornato tra i convocati ma Alvini ha deciso di lanciare finalmente Bobcek dal 1'. E ha ottenuto la migliore delle risposte possibili.
LA DOPPIETTA CONTRO IL PARMA
Schierato titolare per la prima volta, come dicevamo Bobcek ha realizzato i tre goal che hanno permesso al Frosinone di battere il Parma e tornare alla vittoria in campionato dopo la pesante sconfitta subita a 'San Siro' contro il Milan nel turno precedente.
Il primo goal di Bobcek in Serie A è stato un tap-in facile sfruttando l'errore di Daffara, che non ha respinto bene una conclusione piuttosto debole di Ghedjemis. Nel giro di sei minuti lo slovacco ha però trovato addirittura la doppietta personale, stavolta in acrobazia, su assist di Masini.
Nel finale ecco la terza rete, di sinistro su imbucata di Zerbin, che gli permette di portarsi a casa il pallone e gli vale la meritatissima standing ovation dello 'Stirpe'.
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Davvero una bella soddisfazione per l'attaccante che prima di Frosinone-Parma aveva messo insieme appena tre presenze in Serie A per un totale di 65' trascorsi in campo. Il tutto senza segnare o fornire assist. Bobcek, di fatto, era diventato la terza scelta dietro non solo a Raimondo ma anche a Daniel Birligea.
CAPOCANNONIERE IN POLONIA E ACQUISTO RECORD
Ma chi è Tomas Bobcek e com'è arrivato al Frosinone? Il venticinquenne attaccante slovacco in realtà aveva fatto benissimo nel campionato polacco, dove si è laureato capocannoniere nella scorsa stagione realizzando venti goal in trenta partite col Lechia Danzica.
Forte fisicamente e bravo anche nell'attaccare la profondità, Bobcek non è troppo raffinato tecnicamente. Il Frosinone però ha creduto fermamente nelle sue qualità tanto da investire undici milioni di euro più bonus per portarlo in Italia, cosa che lo ha reso l'acquisto più oneroso nella storia del club ciociaro.
Bobcek inoltre è già nel giro della sua Nazionale con cui ha clamorosamente segnato il goal della vittoria all'esordio assoluto e in pieno recupero, solo tre minuti dopo essere subentrato dalla panchina nelle qualificazioni Mondiali contro l'Irlanda del Nord.
Nonostante questo, finora, al Frosinone aveva trovato pochissimo spazio anche perché chiuso da Raimondo. Una situazione che dopo la fantastica tripletta contro il Parma potrebbe almeno in parte cambiare.