Chi è Tchouaméni, il centrocampista della Francia seguito dalla Juventus

La Nations League ha messo in luce il talento di Tchouaméni, rampante centrocampista del Monaco monitorato dalla Juventus.

La prima finale da protagonista e soprattutto il primo titolo della carriera che finisce in bacheca. La vittoria della Francia nella finalissima di Nations League contro la Spagna, oltre ad aver ribadito la caratura di fuoriclasse del calibro di Benzema e Mbappé, ha mostrato anche il 'nuovo' che, in casa transalpina, avanza a lunghe falcate.

Nel centrocampo di Didier Deschamps, infatti, al fianco di Pogba si è fatto largo Aurelién Tchouaméni che, alla quinta presenza in Nazionale e dopo un brevissimo spezzone contro il Belgio, ha griffato la sua prima gara ufficiale da titolare conquistando subito un titolo inscenando una prova di alto livello sul rettangolo verde di San Siro.

CHI E' AURELIEN TCHOUAMENI

Tchouameni è uno dei prodotti più interessanti della nuova generazione di talenti francesi. Classe 2000, si è formato all'interno del settore giovanile del Bordeaux, formazione con la quale ha posto la firma sul primo contratto da professionista a soli 17 anni.

Il debutto ufficiale in prima squadra è arrivato l'anno seguente con tanto di primo goal da professionista realizzato in Europa League contro il Mariupol'.

L'anno seguente arriva il primo importante cambiamento: dopo la prima parte di stagione con i 'girondini', nel mercato di gennaio viene acquistato dal Monaco, con il quale sottoscrive un contratto fino al 2024.

Il suo impatto in quel del Principato è stato davvero positivo al punto da fruttargli, al termine della stagione 2020-2021, il titolo di miglior giovane della Ligue 1.

Al servizio dei monegaschi ha già collezionato 60 presenze ufficiali segnando 5 reti dimostrando di saper destreggiarsi sia come mezzala pura in un 4-3-3 ma venendo impiegato anche in una mediana a due.

Sulla crescita del classe 2000 si è espresso proprio il suo allenatore al Monaco Niko Kovac al canale ufficiale della Ligue 1:

"Ama prendersi la responsabilità nella zona nevralgica del campo dove serve essere disciplinati e sapere organizzare il gioco. Quando lo guardo e lo raffronto a ciò che era un anno fa posso dire che non è più lo stesso giocatore. Cerca sempre di imparare e crescere. Assorbe tutte le informazioni che gli vengono date".

Le sue prestazioni e la recente vetrina internazionale con la Francia hanno fatto lievitare le attenzioni nei suoi confronti: la Juventus sembrerebbe uno dei club più interessati alle prestazioni del ragazzo di Rouen, mentre 'Marca' - da sempre vicino alle vicende di casa Real Madrid - fa registrare un deciso gradimento da parte dei Blancos che dopo l'acquisto di Camavinga sarebbero stuzzicati dall'idea di assicurarsi un altro baby talento transalpino.