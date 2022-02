Chi è Stephen Pagliuca e chi sono gli investitori entrati nell'Atalanta

La Serie A diventa ancor di più a ’stelle e strisce’. Lo fa a seguito della partnership tra il gruppo Percassi ed una cordata statunitense che ha acquisito il 55% delle quote societarie dell’Atalanta.

Antonio Percassi resterà presidente del club, mentre Luca Percassi manterrà la carica di amministratore delegato. Co-chairman della società orobica verrà invece nominato Stephen Pagliuca, ovvero colui che guida il gruppo di investitori che hanno deciso di puntare forte sull’Atalanta.

Stephen Pagliuca è un imprenditore molto noto negli Stati Uniti ed ha già maturato una grande esperienza in ambito sportivo.

Nato nel 1955, è co-presidente del ricchissimo fondo (gestisce un patrimonio di 155 miliardi di dollari) Bain Capital, ed è anche comproprietario e Managing General Partner di una delle più importanti, nonché famose, franchigie della NBA: i Boston Celtics.

A differenza di quanto inizialmente trapelato, Pagliuca ha trattato l’ingresso nell’Atalanta a titolo personale e senza il coinvolgimento di Bain Capital.

Come specificato dal comunicato dell’Atalanta, quello di cui è a capo è un gruppo di imprenditori che, tra l’altro, già conosce anche il mondo del calcio.

“Il gruppo di nuovi investitori comprende professionisti di primo piano con una profonda esperienza nel settore del calcio e dello sport in genere”.

Non è la prima volta che il nome di Stephen Pagliuca, che opera nel settore del private equity, viene accostato a quello della Serie A. In passato si era parlato della possibilità che potesse affiancare James Pallotta alla guida della Roma, oltre che di un interesse concreto per l’acquisizione del Cagliari.