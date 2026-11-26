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Nel 2019 Stefano Turco aveva 14 anni: un ragazzino. Occhi chiari, pieni di sogni: partito da Padova, quando ha ricevuto la chiamata della Juventus non ci ha pensato due volte. Ed è lì che è partito tutto. Forse è per questo che, vederlo inserito in Lista UEFA fa un certo effetto. Perché praticamente tutta la sua vita calcistica è stata legata al bianconero. E adesso è arrivata la chiusura del cerchio.

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Una notizia che, quando è arrivata, ha colpito tutti e che è stata confermata dal post social dei canali ufficiali della Juventus, quello che annuncia i convocati per la sfida di Europa League contro l'Omonia: c'è anche lui. Stefano Turco, con il numero 52. Insolito, inedito. Curioso, come curiosi sono i tifosi bianconeri di vedere quale sarà la sua traiettoria da qui in avanti.

CHI È STEFANO TURCO: ETÀ E RUOLO

Classe 2005, nato a Padova, come detto, si è trasferito nel 2019 alla Juventus vestendo le maglie delle selezioni giovanili: gioca esterno a destra e può ricoprire i ruoli sia di terzino che di laterale di centrocampo, ma è più in generale un giocatore versatile.

Sì, perché può anche essere schierato come braccetto della difesa a tre, cosa che è successa nella Juventus Next Gen allenata da Massimo Brambilla: insomma, tutti buoni presupposti per Luciano Spalletti, considerando anche il futuro.

COME STA ANDANDO STEFANO TURCO CON LA JUVENTUS NEXT GEN

In questa stagione Stefano Turco ha dovuto affermarsi nella Juventus Next Gen: ha iniziato il campionato di Serie C, nel Girone A, subentrando nelle partite contro Desenzano e Arzignano, guadagnando poi la titolarità. Nelle ultime quattro è sempre partito dal primo minuto e nella sfida contro la Giana Erminio ha servito un assist, giocando da braccetto.

La sua convocazione in Europa è una buona notizia, quindi, in ottica futura: inserito nella Lista B, si aggiunge a un reparto condizionato da infortuni e con la costante necessità di ruotare gli elementi a disposizione.

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Sono passati pochi anni da quando nel 2023 ha esordito tra i professionisti, contro la Pro Vercelli in Coppa Italia Serie C (era il 4 ottobre 2023), e dopo neanche una settimana da una partita di C sentirà l'inno dell'Europa League da giocatore della prima squadra. Un passo importante. L'ennesimo.