Chi è Rodrigo Becão, il difensore dell'Udinese che ha steso il Milan

L'Udinese ha vinto a sorpresa contro il Milan nella prima giornata di Serie A. Rodrigo Becão è stato l'uomo decisivo del match.

La prima giornata di 2019-2020 ha riservato subito una sorpresa: il di Giampaolo è stato sconfitto dall' di Tudor. Protagonista assoluto della partita, nonché autore del goal decisivo, è stato Rodrigo Becão.

GOOOOOOOOOOOLLLLLLLL !!!!!!!

UDINESE IN VANTAGGIO!!!!

E' Rodrigo Becao il marcatore!

Corner del neo entrato De Paul e stacco di testa vincente di Becao!

73' #UdineseMilan 1-0 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 25, 2019

Sicuramente non tutti conosceranno Rodrigo Nascimento França, meglio noto appunto solo come Rodrigo Becão. Difensore centrale classe 1996, brasiliano, che l'Udinese ha acquistato dal Bahia.

L'anno scorso ha però giocato tutto l'anno in prestito al Mosca, debuttando anche in . In campionato ha totalizzato 28 presenze ed è stato notato dalla famiglia Pozzo, che lo ha portato in .

Questo contro il Milan per lui è stato il primo goal da professionista in carriera, visto che né in , né in ne aveva segnati. Una sorpresa, quindi, anche per lo stesso calciatore: giocare la prima partita in Serie A e battere il Milan, un vero sogno.

Fisicamente molto massiccio con i suoi 191 centimetri di altezza, non è però lento o macchinoso, tant'è che Tudor lo sta impiegando come terzo di destra nella difesa friulana.

È cresciuto nelle giovanili del Bahia, debuttando in prima squadra nel 2015. Per tre anni ha giocato poi in Brasile, prima di trascorrere la scorsa stagione in Russia.

A questo punto, dopo il colpo di testa contro il MIlan, lo avranno adocchiato sicuramente anche tutti i fantallenatori d'Italia, che hanno intravisto in Rodrigo Becão un potenziale difensore da bonus e da prestazioni convincenti. Il tutto sicuramente senza l'esborso di molt crediti.