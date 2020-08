Chi è Roback, il nuovo attaccante del Milan mandato da Ibrahimovic

Attaccante svedese classe 2003, è stato acquistato dal Milan per 2 milioni di euro. Un investimento per il futuro.

E' Emil Roback il primo acquisto estivo del . I rossoneri hanno speso 2 milioni di euro per strappare il giocatore all'Hammarby, il club di cui è proprietario Ibrahimovic, che ha fatto da sponsor nell'operazione.

Ibra ha garantito sulle qualità di Roback, ma il Milan aveva fatto seguire il giocatore già da tempo tramite il capo scouting Moncada.

CHI E' ROBACK, NUOVO ATTACCANTE DEL MILAN

Classe 2003, nazionalità svedese, Roback è cresciuto nelle giovanili nell'Hammarby e ha firmato il suo primo contratto da professionista lo scorso gennaio ad appena 16 anni. Dopo un periodo di prestito al Frej, è tornato all'Hammarby esordendo in Coppa di contro l'IFK Goteborg a giugno.

Già nel 2019 ha esordito con la nazionale svedese Under 17, segnando il primo goal contro la in amichevole. Roback ha mostrato subito qualità fisiche e tecniche di un certo livello, al punto da essere paragonato a un giovane Henry dagli addetti ai lavori.

Paragoni scomodi a parte, Roback è il tipo di attaccante che ama partire da dietro, prendendo palla sulla trequarti per poi puntare la porta sfruttando la sua progressione e le sue doti di corsa. A volte esagera nelle azioni personali, ma il trasferimento in lo aiuterà certamente a sgrezzarsi dal punto di vista tattico e mentale.

ROBACK NEL MILAN, DOVE GIOCHERA'?

Roback verrà inizialmente aggregato alla Primavera del Milan. Non ha nemmeno esordito nel campionato svedese e ci vorrà tempo per abituarsi al calcio italiano. Pioli ha però dimostrato di saper lavorare con i giovani e non è impensabile che Roback possa essere convocato in prima squadra nel corso della prossima stagione.