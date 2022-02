Chi è il rigorista della Roma nella Serie A 2021/2022?

La Roma, i rigoristi e i penalty tirati nel 2021/2022. Una questione complicata, visto e considerando come nel corso dell'annata Mourinho, in virtù di alcuni errori dagli undici metri, abbia cambiato il tiratore disegnato. Anche dopo il calciomercato di gennaio, fondamentale in questo senso.

Per la squadra di Mourinho sei rigori assegnati in stagione tra Serie A, Coppa Italia e Conference League: cinque di questi sono arrivati in campionato, mentre il restante è stato calciato in Conference League contro lo Zorya e sbagliato nel 4-0 dei giallorossi.

CHI TIRA I RIGORI ALLA ROMA?

Sono quattro i giocatori giallorossi che hanno calciato i penalty in Serie A nel corso dell'attuale annata in corso. Veretout e Pellegrini si sono alternati nella scorsa stagione, nuovamente scelti anche per il 2021/2022. Insieme a loro anche il nuovo arrivato Oliveira e infine Abraham, che ha calciato, realizzando, contro il Sassuolo nel 25esimo turno.

Una decisione a sorpresa, considerando che sia Oliveira che Pellegrini erano in campo nella sfida contro i neroverdi. Per Abraham il penalty contro il Sassuolo è stato il primo in Serie A, con la Roma e in generale anche in carriera: zero tirati ai tempi della Premier League.

Sergio Oliveira, arrivato a gennaio dal Porto, sembra essere il principale rigorista della Roma dopo l'arrivo in giallorosso, ma il centrocampista ha ceduto il penalty ad Abraham in occasione della sfida contro il Sassuolo. Nella gerarchia sono scivolati sia Pellegrini che Veretout.

I RIGORI DELLA ROMA 2021/2022