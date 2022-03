Spesso è una questione facilissima, altrimenti fortemente complicata. La gerarchia dei rigoristi spesso è netta, mentre in altre occasioni causa problemi tra compagni al momento dell'assegnazione di un penalty. Nessuna battaglia in casa Verona, ma come evidenziato da Caprari dopo l'ultimo tiro dagli undici metri.

Caprari ha infatti segnato nell'1-1 contro la Fiorentina, arrivando in doppia cifra come i compagni Simeone e Barak. Proprio loro sono gli altri incaricati dagli undici metri, con una gerarchia definita da Tudor ma che può cambiare durante una gara o nel corso della stagione 2021/2022.

"La gerarchia per i rigori e una discussione con Simeone? Sul rigore non c’è stata nessuna trattativa o problema. Il primo rigorista è Barak, poi io e quindi Simeone. Ma chi vuole tirare tira, senza problemi".

Caprari ha evidenziato ai canali ufficiali del Verona come il primo incaricato dagli undici metri sia Barak, dunque lui stesso ed infine Simeone. Come quarta alternativa in caso di indisponibilità dei tre, il probabile quarto è Miguel Veloso. A tirare il primo penalty stagionale era stato Zaccagni, poi passto alla Lazio.



L'alternanza per un motivo o per un altro è stata essenziale per il Verona in questa stagione: zero i rigori sbagliati dalla compagine gialloblù, decisa a lottare per Europa League e Conference League fino all'ultima giornata. Sette penalty segnati su sette per i veneti.



L'infallibilità del Verona non è una novità: anche nel 2020/2021 furono segnati tutti i rigori, sei su sei. Nel 2019/2020 invece otto su nove a segno, con l'ultimo errore ufficiale da parte degli incaricati gialloblù che risale ormai al settembre 2019 con Di Carmine. Un'altra era.



I RIGORI DEL VERONA NEL 21/22