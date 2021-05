Chi è Nicola Zalewski, il debuttante della Roma che ha steso il Manchester United

Nicola Zalewski, centrocampista offensivo classe 2002, debutta con la maglia della Roma contro il Manchester United e propizia il goal della vittoria.

Un tiro di Nicola Zalewski, ha deciso Roma-Manchester United. Debutto da favola per il centrocampista polacco classe 2002, subentrato nella semifinale di Europa League e protagonista nell'azione del goal partita.

Zalewski - trequartista in grado di agire anche sull'esterno offensivo - è polacco, ma è nato a Tivoli e possiede cittadinanza italiana. Fonseca ha deciso di gettare nella mischia uno dei gioielli sfornati dalla Primavera di Alberto De Rossi, e lui ha ripagato alla grande la fiducia scagliando la conclusione deviata da Alex Telles nella propria porta.

L'escalation degli ultimi mesi ha visto Zalewski prima conquistarsi le luci della ribalta nel vivaio giallorosso, poi guadagnarsi la convocazione in prima squadra lo scorso ottobre in occasione di Roma-Benevento, seguita da altre due panchine europee con CSKA Sofia e Cluj e - dulcis in fundo - esordire in un match di altissimo profilo come quello contro il Manchester United.

"Ero emozionato, sapevo cosa fare e penso di aver dato tutto. Sono soddisfatto - le sue parole a 'Roma TV' - Ringrazio per questo i compagni, il mister per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti. I compagni ci hanno aiutato molto e penso che questo risultato e il gol è grazie a loro".

La deviazione di Telles ha impedito a Zalewski di festeggiare col botto, ma il ragazzo ha lasciato ugualmente il segno su Roma-Man United e di chances per timbrare il tabellino marcatori ne avrà a bizzeffe.

"So che non hanno assegnato il goal, ma l'importante era la vittoria".

Nato in Italia per via della fuga dalla Polonia dei genitori in pieno regime comunista, Zalewski muove i primi passi sui campi da gioco nell'hinterland capitolino finchè Bruno Conti non ne rimane stregato durante un torneo giovanile e lo convoca a Trigoria per un provino: esame superato, nel 2011/2012 Nicola viene tesserato.

Nicola Zalewski rinnova con l'#ASRoma fino al 30 giugno 2024



📄 https://t.co/E0l0ptMp0y pic.twitter.com/6VwwihRPyJ — AS Roma (@OfficialASRoma) November 17, 2020

Nella Roma Under 17 conferma di possedere numeri importanti e convince De Rossi 'senior' a portarlo in Primavera, dove a suon di reti e grandi giocate viene investito della numero 10. La dirigenza capisce di avere tra le mani un gioiello e gli fa firmare un contratto 'pro', rinnovato lo scorso novembre fino al 2024; la Polonia, inoltre, tramite Boniek ne apprezza le qualità inserendolo nelle proprie Nazionali giovanili.

Numeri, gavetta e una rapida ascesa, con Roma-Manchester United ciliegina di una torta prelibatissima: nella Roma di Mou, la stella di Zalewski potrebbe continuare ad accendersi.