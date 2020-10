Chi è Maxime Lopez, il nuovo jolly del Sassuolo: classe e regia al potere

Il Sassuolo, quasi sul gong del mercato, ha regalato Maxime Lopez a De Zerbi. Ha ricoperto tantissimi ruoli in carriera ed è in cerca di riscatto.

Quando si tratta del , negli ultimi anni, c'è sempre da tenere l'occhio sempre ben aperto riguardo agli acquisti in fase di campagna trasferimenti. La società neroverde, soprattutto da quando c'è De Zerbi in panchina, riesce a pescare sempre bene soprattutto dai mercati esteri.

E in questa anomala sessione estiva di calciomercato, sul gong, il Sassuolo ha piazzato lo squillo: acquistato Maxime Lopez dal Marsiglia, a sorpresa.

I neroverdi hanno depositato il contratto del classe '97, che sbarca in a titolo temporaneo: regista dotato di ottima qualità, non strutturato fisicamente ma capace di dettare i tempi della manovra. Caratteristiche funzionali al gioco di De Zerbi, che chiedeva al club nuove alternative in quella zona del campo.

Altre squadre

Prima di analizzare più nel dettaglio il calciatore francese, lo presentiamo con le parole d'addio dedicate a lui da Villas-Boas, allenatore del che lo ha allenato per ultimo.

"In arriva il talento puro. Maestro di tecnica. Maestro del gioco, sempre sorridente. ⁣Buona fortuna Maxime"

E allora come mai il Masiglia lo ha lasciato partire? In effetti la classe cristallina di Lopez nelle ultime due stagioni si è un po' affievolita, accompagnata da un continuo calo di rendimento. Ma il talento non manca ed il Sassuolo è pronto a scommetterci.

Maxime Lopez ha trascorso tutta la sua carriera al Marsiglia, dal 2010 fino ad ora. Non sarà stata sicuramente facile per lui lasciare il club biancazzurro e approdare in Italia, per una sfida del tutto nuovo al Sassuolo.

Ma avrà visto il lavoro dei neroverdi in questi anni, sa che De Zerbi è un allenatore che punta molto sulla tecnica e sulla gioventù. E per questo il salto ha avuto un atterraggio più morbido per lui.

Si tratta di un vero jolly, visto che ha ricopero nella sua carriera qualsiasi tipo di quolo. Ala d'attacco, soprattutto a destra, trequartista, mezz'ala di inserimento e alla fine, adesso, centrocampista davanti la difesa.

Per De Zerbi potrebbe essere la prima alternativa a centrocampo a Locatelli, ma anche un valido ricambio per i ruoli dietro la punta, anche se ci vorrà in questo caso più rodaggio.

L'articolo prosegue qui sotto

Non è affatto un bomber, visto che ha nelle geometri e nel dribbling le armi più importanti: in 113 presenze totali in , ha totalizzato appena 4 goal. Ma anche su questo, con De Zerbi al sua fianco, potrà migliorare parecchio.

Per statura fisica e movenze può ricordare Verratti, ma anche Sensi, tanto per citare qualcuno che proprio al Sassuolo è esploso. In Serie A sarà tutto da valutare il suo ambientamento, ma ci sono tutte le carte in regola per calarsi perfettamente nella realtà del Sassuolo.

D'altronde basta ricordare l'ultimo francese che del Sassuolo è diventato una stella: Jeremie Boga. L'ex prenderà l'amico Lopez sotto la sua ala e cercherà di metterlo nelle migliori condizioni possibili. Il Sassuolo si prepara a parlare francese.