Chi è Matthias Ginter, il difensore del Gladbach e della Germania obiettivo dell'Inter

Nel giro della nazionale tedesca, punto fermo del Borussia Mönchengladbach. Dopo tanti anni, Matthias Ginter è arrivato ad essere ciò che in molti si aspettavano da lui agli inizi della sua carriera: un difensore moderno di piena affidabilità. Che oggi, a costo zero, può andare ovunque.

“Ho deciso di lasciare il Borussia Mönchengladbach al termine del mio contratto a giugno 2022”.

Con queste parole, in un post su Instagram, il classe 1994 ha annunciato la sua volontà di partire in estate. L’Inter lo ha già messo nel mirino e punta a portarlo a San Siro bloccandolo in anticipo, ma non è l’unica contendente che insegue un difensore che fa gola a tanti club europei.

CHI È MATTHIAS GINTER, L’OBIETTIVO DELL’INTER

Ogni volta che negli ultimi anni Matthias Ginter è tornato nella sua Friburgo da avversario, per prima cosa è andato in panchina ad abbracciare Christian Streich. Se oggi sul classe 1994 nazionale tedesco c’è una specie di asta per aggiudicarselo a zero in estate, il merito prima di tutto è dell’attuale tecnico del club della Brisgovia. Che era già sulla panchina del club nel gennaio 2012, per la verità appena promosso dalla squadra Under-19. Il 21 di quel mese ha esordito in Bundesliga contro l’Augsburg, vincendo 1-0. Marcatore: Matthias Ginter. Subentrato dalla panchina, all’esordio assoluto tra i professionisti.

La carriera del 27enne, che a Friburgo ci è nato e cresciuto, è iniziata così. Con un colpo di testa all’indietro in torsione appena due giorni dopo essere diventato maggiorenne. Lanciato da Streich, con cui aveva vinto anche la DFB-Pokal a livello giovanile. Nel 2012 ha vinto la medaglia Fritz Walter come miglior giovane Under-18 di Germania, l’anno dopo quella come miglior Under-19. Nel giro di poco è partita verso il top. È diventato un insostituibile: nella stagione 2013/14 ha giocato tutte le partite. Mancando solo in 21 minuti, contro il Bayern Monaco. Sostituito. Nella stessa stagione è stato ammonito soltanto una volta e mai espulso.

A luglio dello stesso anno, un po’ a sorpresa, è diventato campione del mondo in Brasile. Il più giovane della spedizione. Convocato per le amichevoli di marzo, è entrato nel giro e non ne è più uscito. Con 91 minuti di Mannschaft a curriculum, si è messo al collo la medaglia d’oro. Non ha giocato nemmeno un minuto. Ha ‘beneficiato’ di alcuni infortuni, su tutti quello del suo pariruolo Holger Badstuber.

Al suo ritorno in Germania, ha lasciato la sua Friburgo e ha firmato con il Borussia Dortmund, pagato 10 milioni di euro. Doveva essere il salto di qualità della sua carriera, ma la presenza di titolarissimi come Subotic e Hummels più la presenza di Sokratis Papastathopoulos, un altro giocatore solido, ne ha limitato il rendimento a soli 14 gettoni. Peraltro, venendo spesso impiegato come terzino da Klopp. Non che fosse un problema per lui, che già a livello giovanile era stato impiegato sia come esterno di difesa che come centrocampista, sebbene sia sempre stato un centrale di difesa naturale.

L’arrivo di Tuchel con passaggio frequente alla difesa a tre ha contribuito ad aumentare i suoi minuti e accrescerne il rendimento. Eppure, ciò che era predominante era il senso di incompiutezza di un giocatore che non stava mantenendo quelle premesse.

A 23 anni, il passaggio ad un altro Borussia, il Mönchengladbach, e una fiducia ritrovata. Nemmeno un minuto saltato nella stagione 2017/18, il posto confermato per il Mondiale di Russia, seppur infelice — un anno prima aveva vinto la Confederations Cup nel 2017 e nel 2016 aveva fatto parte della Germania Olimpica, chiudendo con l’argento, mentre nel 2015 è arrivato in semifinale a Euro Under-21.

Con i Fohlen ha mantenuto il rendimento ad alto livello, alzandolo ulteriormente con l’arrivo di Marco Rose nel 2019. Con una notevole integrità fisica: si ricorda più che altro una frattura orbitale dopo uno scontro doloroso, seppur fortuito, in una partita contro l’Hannover. Nel 2013 invece aveva rimediato la frattura di una vertebra.

Secondo Lothar Matthäus, “Ginter è diventato un punto di riferimento per la difesa in maniera simile a ciò che ha fatto Sergio Ramos con il Real Madrid”, ha detto a ‘Sport Bild’. “Non dà solo istruzioni, li guida anche. È per questo che fa molto bene”

Negli ultimi anni Ginter ha mantenuto un livello di solidità tale da essere una certezza per il Gladbach e anche per la nazionale, nella quale è diventato un titolare negli ultimi anni di gestione firmata Joachim Löw. Tra fascia destra della difesa a quattro, braccetto della difesa a tre e anche a due, è stato una delle costanti. E anche con Flick ha mantenuto il suo posto in gruppo, seppur abbia visto meno il campo.

L'articolo prosegue qui sotto

“Ho l’impressione che sia apprezzato meno di quanto meriterebbe, con noi ha sempre fatto molto bene: è calmo, sicuro” ha sottolineato recentemente Joachim Löw.

Nel mentre ha affrontato le grandi difficoltà del Gladbach, che ha disputato un girone d’andata da incubo finendo a lottare per la zona retrocessione. Lo stesso Ginter è finito in mezzo a mille difficoltà di natura tattica e tecnica, perdendo spesso la bussola. Anche in questo, probabilmente, la decisione di cambiare aria a fine stagione per provare a rilanciarsi e fare il salto in un club di maggior caratura. L’Inter ha tutta intenzione di vincere la corsa per aggiudicarsi un giocatore affidabile, maturo e pronto a prendersi palcoscenici ancora più importanti.