Chi è Matias Viña, il terzino che sostituirà Spinazzola alla Roma

Vicino al Milan nel 2020, Matias Viña alla fine giocherà in Serie A con la maglia della Roma. Titolare dell'Uruguay, ha vinto la Libertadores.

Un anno e mezzo fa era stato vicinissimo al Milan, ma alla fine i rossoneri furono bruciati dal Palmeiras. Ora però i tempi sono maturi: Matias Viña giocherà in Serie A con la maglia della Roma. Il compito, tutt'altro che facile, sarà quello di sostituire l'infortunato Spinazzola sulla fascia sinistra giallorossa.

LE ORIGINI ITALIANE, IL CORTEGGIAMENTO DEL MILAN

La carriera di Matias Viña, nato il 9 novembre 1997a Empalme Olmos da una famiglia di origini italiane, è iniziata nelle giovanili del Nacional ma in uno dei primi allenamenti si procurò un serio infortunio alla clavicola. Il ragazzo, allora diciassettenne, non si arrese fino al debutto in prima squadra: sconfitta per 3-1 contro il Boston River. Il primo successo è la vittoria del Sudamericano Under 20 con l'Uruguay.

Collezionerà ben 47 presenze e 5 goal col Nacional Montevideo, con cui vince campionato e Supercopa prima del trasferimento in Brasile e più precisamente al Palmeiras che come detto nel gennaio 2020 lo strappa al Milan versando circa 5 milioni di euro.

L'appuntamento con la Serie A però è solo rimandato. Nonostante la giovane età e l'esperienza tutto sommato ancora limitata, Viña ha già vinto cinque trofei tra cui la Copa Libertadores col Palmeiras.

CARATTERISTICHE TECNICHE E RUOLO ALLA ROMA

Titolare fisso sulla fascia sinistra dell'Uruguay di Tabarez nella recente Copa America, Matias Viña è un esterno di spinta dotato di grande corsa, è abile nel cross per gli attaccanti. Il profilo perfetto insomma per la Roma, che cercava un giocatore dalle caratteristiche simili per sostituire Spinazzola.