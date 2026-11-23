Condividi Segui GOAL su Google

Il Milan ha ingaggiato Markus Krosche, già tentato in estate e ora al passo d'addio con l'Eintracht. Perché il nuovo Head of Football rossonero è così apprezzato e quali sono stati i migliori colpi della sua carriera.

Pubblicità

Stavolta ci siamo davvero, Markus Krosche sarà il nuovo Head of Football del Milan. L'accordo è stato raggiunto e il dirigente tedesco si metterà subito al lavoro in vista del mercato di gennaio quando cercherà di piazzare i primi colpi rossoneri.

A sceglierlo è stato Gerry Cardinale che gli affiderà la guida delle operazioni, ovviamente sempre sotto la supervisione della proprietà. Krosche si era liberato dall'Eintracht già a novembre tramite il pagamento di un indennizzo da parte del Milan.

CHI È MARKUS KROSCHE

Krosche, dopo una carriera non troppo fortunata da calciatore durante cui è diventato una bandiera del Paderborn, aveva tentato quella da allenatore con lo stesso club. Poi ha seguito Roger Schmidt al Bayer Leverkusen.

Quindi torna al Paderborn dove finalmente trova la sua strada. Diventa direttore sportivo e in questo ruolo sale dalla terza divisione alla Bundesliga, così nel 2019 arriva la chiamata del Lipsia dove sostituisce Rangnick, altro nome spesso accostato al Milan negli ultimi anni.

Conquista la semifinale di Champions League ma si dimette un anno prima della scadenza del contratto e passa all'Eintracht Francoforte. In quattro stagioni conquista l'Europa League e centra il terzo posto nel campionato tedesco. Ma soprattutto scova una serie di talenti in giro per l'Europa.

Argomenti correlati

Milan Partite Cagliari vs Milan DAZN Italia

Milan vs Parma Calcio 1913 DAZN Italia



I COLPI MIGLIORI DI KROSCHE SUL MERCATO

Krosche non è un classico dirigente da 'algoritmo', perché pur servendosi dei dati si fida dell'osservazione sul campo. Un mix tra nuova generazione e vecchia scuola che finora ha dato i suoi frutti. Il nuovo dirigente del Milan, insomma, vuole conoscere i giocatori, osservare il loro carattere e solo dopo affondare il colpo. Solitamente punta soprattutto sui giovani, ovvero esattamente il tipo di politica che ha in mente Cardinale per il Milan.

Ma quali sono stati i colpi migliori di Krosche? All'Eintracht il dirigente tedesco è diventato il 're delle plusvalenze' grazie ad acquisti azzeccati poi rivenduti a peso d'oro. Qualche esempio? Randal Kolo Muani e Marmoush, presi addirittura a zero e ceduti rispettivamente a 95 e 75 milioni di euro. Un doppio capolavoro.

Pubblicità Pubblicità

Il tutto senza dimenticare Ekitike, pagato 95 milioni dal Liverpool e acquistato precedentemente da Krosche a circa 30. O il difensore del PSG, Pacho, scovato all'Anversa e pagato solo 13 milioni prima di essere rivenduto ai francesi per 40 milioni di euro.