Chi è Marina Granovskaia? Decisiva per l'arrivo di Higuain al Chelsea

E' stata definita come la donna più potente nel mondo del calcio: Marina ha un ruolo fondamentale al Chelsea.

Nella trattativa per portare Gonzalo Higuain al Chelsea, finalmente ufficiale dopo una telenovela durata settimane, sono stati fatti tre nomi. Ovviamente quello dell'argentino, quello del suo maestro Maurizio Sarri e quello di Marina Granovskaia. Ovvero la donna decisiva nel far cambiare casacca all'ex Milan. E non solo

MARINA GRANOVSKAIA, RUOLO AL CHELSEA

44enne, metà russa metà canadese, Marina Granovskaia è l'amministratore delegato del Chelsea. E' lei che gestisce completamente gli affari in entrata in uscita in casa londinese, lei che decide il futuro degli allenatori, dei partenti, dei nuovi acquisti. Sarri ha consegnato il nome di Higuain? Detto fatto, affare fatto.

MARINA, DALLA DANZA AL CHELSEA

Non si può dire certo che Marina Granovskaia non sappia passare da un campo all'altro. Studente di una scuola moscovita specializzata in musica e danza, si è laureatapochi mesi dopo il crollo dell'Unione Sovietica, studiando lingue all'Università Statale di Mosca. Ha dunque lavorato nella compagnia petrolifera di Abramovich, prima di passare al Chelsea.

E' nei Blues da quando il patron russo ha comprato la squadra londinese, gestendo i trasferimenti e spesso scontrandosi con i manager del Chelsea. Promossa amministratore delegato del club nel 2014, è stata spesso definitiva come la donna più potente del calcio professionistico.

L'ULTIMA PAROLA AL CHELSEA: MARINA

Le ultime dichiarazioni e conferenze stampa di Sarri sembravano una cantilena. "Dipende dal club, conoscono la mia opinione ma non dipende da me. Ho consegnato la lista a Marina, vediamo cosa succederà". Lei, che nel corso degli anni ha imparato a gestire plusvalenze, acquisti oculati e trasferimenti necessari raggiunta una certa età, ha accontentato il tecnico italiano.

Se Abramovich mette il denaro, lei lo amministra. In entrata e in uscita. Sotto di lei il Chelsea ha vinto tutto. Con Marina Granovskaia il presidente del Chelsea ha trovato un dirigente forte, che non ha mai messo nessun giocatore, nemmeno Mourinho, Terry o altri simboli Blues, davanti al club.

SARRI-HIGUAIN: MARINA HA ACCETTATO

Consapevole del record di reti con Sarri in Serie A, attratta dalla formula del prestito, Marina ha voluto fortemente Higuain al Chelsea: