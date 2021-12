Chi è Maitland-Niles, il tuttofare dell'Arsenal in arrivo alla Roma

“Tutto ciò che desidero è andare in una squadra in cui sia apprezzato e dove possa giocare”.

Con una storia su Instagram nell’ultimo giorno dello scorso mercato estivo, Ainsley Maitland-Niles aveva fatto parlare di sé in tutto il mondo. Una richiesta di cessione certamente inusuale, specie per la nonchalance e la sincerità con cui questa è stata palesata in pubblico.

Se questo club in cui il calciatore inglese si sentirà apprezzato sarà effettivamente la Roma ce lo dirà soltanto il tempo. Di certo, con il suo addio all’Arsenal, il classe 1997 chiuderebbe un capitolo non semplicemente della sua carriera, bensì della sua vita. Un capitolo che il ragazzo nato e cresciuto a Londra ha iniziato a scrivere quando aveva solo 6 anni.

Il calcio, in un certo senso, lo ha salvato. Come tanti ragazzi della sua generazione. ‘AMN’ è cresciuto soltanto con il fratello Cordi e la madre Jule, che ha lo ha dato alla luce a 17 anni. Nel 2018 ha fatto particolarmente rumore un’intervista rilasciata dalla madre al ‘Sun’ in cui affermava di non avere un posto in cui dormire.

“Mio figlio gioca nell’Arsenal e potrebbe comprarmi uno o due appartamenti, invece io dormo in un magazzino”.

Nel 2015 il ‘Mirror’ raccontava inoltre di un incidente avvenuto tra la madre e uno dei funzionari del club a livello di Under-21, in seguito al quale sarebbe anche intervenuta la polizia. Jule Niles sarebbe stata poi bandita dall’academy e anche dal centro tecnico di Colney.

Il 24enne si è messo alle spalle il passato. È riuscito a fare il salto da Hale End alla prima squadra dell’Arsenal. Insieme a tanti ragazzi partiti dall’Academy e arrivati a giocare regolarmente all’Emirates. In un certo senso è stato, insieme a Iwobi, colui che ha anticipato l’esplosione di Saka (2001), Nketiah (1999) e Smith-Rowe (2000), oltre che i talenti Balogun e Patino che si stanno affacciando tra i grandi, senza dimenticare Willock e Nelson, entrambi 1999, già andati lontano dall’Emirates a cercare fortuna.

Anche Maitland-Niles nella scorsa stagione ha dovuto andare altrove a cercare fortuna, per la precisione nel West Bromwich Albion. Non ne ha trovata molta, vista la comunque inevitabile retrocessione a maggio. È stato il suo secondo prestito lontano dall’Arsenal, dopo quello all’Ipswich Town nella stagione 2015/16. Quest’ultima però è stata una semplice parentesi per fare esperienza, quasi di routine.

Nella stagione precedente aveva già indossato per la prima volta la maglia della prima squadra. Il 9 dicembre 2014, in trasferta contro il Galatatasaray in Champions League, Wenger gli ha concesso una passerella di 45 minuti al posto di Ramsey — che in quella gara aveva segnato una delle reti più belle della sua carriera, di sinistro all’incrocio da 40 metri.

A 17 anni, 3 mesi e 10 giorni, nella bolgia dell’Ali Sami Yen, è diventato il secondo più giovane ad esordire in Europa nella storia del club, secondo solo a Jack Wilshere. La prima di tre passerelle sotto Wenger. Poi, un anno di prestito. E successivamente gli innesti nelle rotazioni. Senza mai riuscire a diventare un titolare inamovibile, ma con tanto spazio, soprattutto dall’arrivo di Unai Emery e il successivo passaggio alla difesa a tre.

Sebbene il suo ruolo naturale in gioventù sia sempre stato quello di esterno destro con caratteristiche prevalentemente offensive, Maitland-Niles crescendo ha sviluppato una duttilità sempre apprezzata dai Gunners, che lo hanno impiegato su entrambe le corsie, sia come ala, che come quinto, che come terzino di una difesa a quattro. Sia a destra che a sinistra indifferentemente. E persino da centrocampista centrale, a due e a tre. Insomma, difficile trovare una posizione con la quale il classe 1997 non abbia già un minimo di dimestichezza. Seppur, a volte, le abbia ricoperte con esiti non proprio positivi. La sua duttilità è stata è stata croce e delizia per il suo sviluppo. Anche se lui riguardo al ruolo preferito ha sempre avuto le idee chiare.

“Mi trovo bene quando gioco come ala - aveva detto nel 2019 - mi ci vedo a 25 anni in quel ruolo, dare assist e segnare goal con l’Arsenal”.

Da ala, in realtà, non ci ha mai giocato in maniera continua. E non è mai neanche stato un grande goleador: solo 3 reti in 132 presenze con i Gunners, una sola in Premier League. Numeri dovuti alla poca propensione a finalizzare, ma anche alla posizione coperta, spesso lontano dalla porta.

Wenger in conferenza stampa nel 2017 l’aveva descritto come un ragazzo che “sa giocare molto bene da terzino sinistro, destro, mediano. Si adatta molto velocemente ed è un ottimo difensore. Forte, veloce, bravo in uno-contro-uno, recupera velocemente”.

Tra il 2018 e il 2020 è andato oltre le 30 presenze stagionali per due anni consecutivi, salvo poi trovare meno spazio nella scorsa stagione, con seguente prestito al West Brom nel girone di ritorno. Poi la richiesta d’addio, la permanenza a Londra dopo una conversazione con Arteta e la promessa di giocare di più. Non proprio mantenuta fino in fondo. Due gettoni da titolare, l’ultima presenza in Premier il 20 novembre contro il Liverpool. E ora, con ogni probabilità, il passo d’addio verso la Roma, per rinforzare la colonia britannica che già si compone di Abraham e Smalling.

Come i suoi due futuri compagni, anche Maitland-Niles spera di poter trovare nuovamente spazio nella nazionale inglese - poteva giocare anche con la Giamaica, date le origini - della quale ha fatto parte tra il settembre e il novembre 2020. Non è poi rientrato nelle grazie di Southgate per tutto il 2021, saltando così anche l’Europeo. La sua duttilità però potrebbe fare comodo anche al CT, così come a Mourinho. Per Ainsley, come per Chris e Tammy, Roma sarà un nuovo inizio.