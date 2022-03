Tra i telecronisti e gli opinionisti di DAZN, vecchi nomi del calcio italiano. Da Pazzini a Barzagli, passando per Ambrosini e Parolo, sono diversi gli ex calciatori, Campioni del Mondo e d'Europa, ma non solo, che accompagnano i tifosi in ogni gara di Serie A. Non solo, vista la presenza anche di un vecchio nome del mondo arbitrale come Luca Marelli.

Su DAZN, al momento dei casi dubbi relativi alla Serie A, l'ex direttore di gara viene interpellato in virtù del suo ruolo da commentatore tecnico-arbitrale sui casi più spinosi della massima serie. A lui il compito di far luce su rigori, ammonizioni ed episodi su cui il VAR, ad esempio, può o non può intervenire.

LA CARRIERA DI LUCA MARELLI

Classe 1972, Marelli ha arbitrato fino al 2009, riuscendo ad arrivare in Serie A nel 2005. La sua carriera lo ha visto scendere in campo come direttore di gara, però,sopratttuto in Serie B e C.

In Serie C ha avuto modo di arbitrare ad esempio la finale di ritorno dei playoff tra Avellino e Napoli, che videro gli azzurri perdere l'ultimo atto del torneo, rimandando la promozione in Serie B. Nella stagione precedente aveva invece diretto la finale playoff d'andata tra Vibonese e Crotone, con i calabresi promossi grazie al match di ritorno. Completa il quadro delle partite top nella terza serie la sfida d'andata tra Martina e Pescara: gli abruzzesi otterranno la promozione al ritorno.

In Serie B ha arbitrato soprattutto il Bari, in otto occasioni, oltre a Rimini ed Albinoleffe, per sette partite. Marelli ha anche arbitrato la Juventus in cadetteria nel 2006/2007: nella seconda giornata contro il Vicenza (2-1 bianconero) e nella 25esima (1-0 contro il Modena). Un match con il Napoli in campo anche in Serie B, 1-0 contro il Piacenza del febbraio 2007 firmato Pampa Sosa, e uno in Coppa Italia: azzurri contro il Parma negli ottavi d'andata del novembre 2006.

LE PARTITE ARBITRATE DA MARELLI IN SERIE A

Luca Marelli ha avuto modo di dirigere 15 partite nella massima serie. Il record di gare dirette in Serie A appartiene a Lazio (le vittorie contro Siena ed Ascoli del 2005/2006 e la sconfitta contro il Palermo del 2007/2008), Empoli, Atalanta e Siena: tutte arbitrate tre volte nel giro di un triennio.

L'articolo prosegue qui sotto

Marelli ha inoltre diretto Cagliari (un pari e una sconfitta), Catania, Livorno, Sampdoria e Udinese in due occasioni. Chiudono il quadro delle squadre dirette in Serie A: Ascoli, Chievo, Fiorentina (una vittoria), Genoa, Lecce, Palermo, Parma e Reggina. Non ha mai arbitrato una partita di Inter, Milan o Roma.