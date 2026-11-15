Chi è Luca Koleosho, l'attaccante azzurro titolare in Belgio-Italia che non ha mai giocato tra Serie A e Serie B

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Roberto Mancini ha scelto di schierare Luca Koleosho titolare in attacco insieme a Pio Esposito. Per il giovane attaccante, che non ha mai giocato in Italia, si tratta della prima presenza ufficiale con la Nazionale.

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Koleosho infatti prima di questa volta era stato convocato solo una volta da Silvio Baldini nella Nazionale sperimentale post Zenica, prima del ritorno di Roberto Mancini in panchina.

In quell'occasione l'attaccante era sceso in campo entrambe le volte da titolare contro Lussemburgo e Grecia senza segnare o fornire assist ma lasciando comunque un'ottima impressione generale. Così è arrivata la grande occasione di Belgio-Italia.

CHI È LUCA KOLEOSHO

Nato il 15 settembre 2004 negli Stati Uniti, più precisamente in Connecticut, Koleosho ha quindi appena compiuto 22 anni e gioca prevalentemente come esterno offensivo ma può agire anche da seconda punta.

Nonostante abbia fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre finora Koleosho non ha mai calcato i campi dei nostri campionati. E avrebbe potuto scegliere altre tre nazionali: Stati Uniti (dove è nato), Nigeria (Paese del padre) o Canada. La madre infatti è italo-canadese, di origini molisane. La scelta è quindi ricaduta sull'Italia dopo una breve parentesi nell'Under 15 statunitense.

Koleosho ha vestito le maglie delle selezioni Under 19 e Under 20, ma ha fatto benissimo soprattutto con l'Under 21 segnando cinque goal in ventuno presenze.

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"Quando mi hanno chiamato ho detto subito sì, avevo sempre sognato di giocare con l'Italia e ho colto al volo l'occasione. E devo dire che oggi sono davvero felice di essere parte di questo gruppo, mi sento coinvolto, mi piace" aveva confessato Koleosho qualche tempo fa a 'La Gazzetta dello Sport'.

UNA CARRIERA ALL'ESTERO

Come dicevamo prima Koleosho non ha mai giocato in Italia, neppure nelle serie inferiori o nel campionato Primavera. L'attaccante infatti è cresciuto a Barcellona, nelle file dell'Espanyol, club con cui ha debuttato in Liga e segnato un goal nel 2022/23.

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Nella stagione successiva si è trasferito in Inghilterra per vestire la maglia del Burnley dove è rimasto fino all'inizio della scorsa stagione, quando è tornato in Spagna seppure di passaggio. Oggi infatti Koleosho gioca e bene in Ligue 1 dove indossa la maglia dell'altra squadra di Parigi, ovvero il Paris Fc, con cui sta trovando sempre più spazio.

Koleosho ha quelle caratteristiche ormai fondamentali nel calcio moderno perché ama tentare il dribbling e saltare il diretto avversario, specialità in cui per un periodo è stato addirittura tra i migliori Under 23 d'Europa alle spalle solo di fenomeni come Lamine Yamal e Martinelli, ma davanti ad un certo Kvaratskhelia.