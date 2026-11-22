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Di Lorenzo Mezzotero si parla già da un po', ma chiaramente, in questi casi, si preferisce lasciar parlare il campo: meglio così. L'attenzione mediatica sul suo talento, però, è di quelle importanti e trascende i limiti nazionali, quelli italiani, s'intende. Basti pensare che, pur essendo nato a Monza, inizia a dare calci a un pallone in Canada e continua a farlo in Azerbaigian, prima di tornare in Italia. Praticamente un giramondo, all'età di 18 anni.

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Forse è anche per questo che la giovane carriera di Mezzotero colpisce tutti: per le tante possibilità che questa riserva in ottica futura, anche a partire dalla Nazionale che sceglierà di rappresentare a livello maggiore. Sì, perché non è mica scontato che decida di vestire l'Azzurro, eh.

Ma se fosse solo una questione di Nazionale, e nazionalità, allora sarebbe esclusivamente un caso mediatico: il fatto è che il ragazzo in campo sta brillando. Ed è uno degli artefici della ripresa della Sampdoria in Serie B.

CHI È LORENZO MEZZOTERO

Classe 2008, nato a Monza, ma come detto cresciuto tra Canada e Azerbaigian, Mezzotero è il capitano della Primavera della Sampdoria, ma con la maglia dei blucerchiati ormai ha lasciato un'impronta importante in Serie B.

Ha iniziato tra Qarabag e Neftçi, e una volta tornato in Italia, nel 2020, ha proseguito all'Atalanta, ma importante anche il passaggio alla Fundacion Marcet: un anno prima di approdare alla Sampdoria.

L'IMPATTO DI LORENZO MEZZOTERO IN SERIE B

Che si tratti di un talento si era già capito da tempo, ma in questa stagione è arrivato anche il debutto in Serie B: pochi minuti contro la Juve Stabia, alla seconda giornata. È a fine ottobre, però, che cambia tutto: nel Derby ligure contro la Virtus Entella. Al 17' si fa male Yari Verschaeren e Luca D'Angelo manda in campo il ragazzo classe 2008.

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Poco prima dell'intervallo, eccolo: zampata con il mancino a raccogliere un assist di Tjas Begic e prima rete in Cadetteria. E tra i professionisti, pure. E chi lo schioda più? Gioca titolare anche contro la Carrarese e segna, di nuovo, nella terza gara consecutiva in campo, contro il Benevento.

ITALIA O AZERBAIGIAN? QUALE NAZIONALE SCEGLIE MEZZOTERO?

L'attenzione, però, è rivolta anche alla Nazionale che deciderà di rappresentare: legato a quella azera è nel giro dell'Under 21, ma ha ricevuto anche la chiamata per quella maggiore proprio per le recenti gare in Nations League. Ci è andato? No, ma ufficialmente per un infortunio.

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È ancora convocabile da Roberto Mancini, e qui esce fuori il lato simbolico della cosa: la Sampdoria, per il CT, è un affare di cuore. Insomma, se Mezzotero sceglierà gli Azzurri lo scopriremo presto. I blucerchiati, intanto, si godono un talento che (non solo lui, s'intende) li sta aiutando a rialzarsi.