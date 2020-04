Chi è Jonathan David, il fenomeno del Gent che piace a Milan e Inter

Attaccante classe 2000, capocannoniere del campionato belga che piace a Inter e Milan: scopriamo meglio il gioiello Jonathan David.

Jonathan David è senza ombra di dubbio uno dei migliori talenti in assoluto del calcio mondiale. Non tutti lo conoscono, ma questo è da ricondurre al fatto che il classe 2000 giochi nel campionato belga, per il Gent. Non certo un campionato che tutti i tifosi di calcio guardano abitualmente.

Ma questo ovviamente non lo fa scomparire dai radar di tutti gli addetti ai lavori, anzi. Stiamo parlando di uno degli attaccanti più ricercati al momento, sul quale probabilmente scatterà una vera e propria asta nella prossima estate.

E non è difficile capirne il motivo, basta snocciolare le sue statistiche: con la maglia del Gent quest'anno ha realizzato 18 goal e 8 assist, detenendo la piazza di capocannoniere del campionato belga; come se non bastasse, anche 5 goal in , tra play-off e fase finale.

Impressionante anche la sua media con la maglia del Canada (è nato a New York ma ha nazionalità canadese): 12 presenze totali con la maglia della sua Nazionale e ben 11 goal all'attivo. Un caterpillar.

Un giocatore completo, caratteristica che rispecchia in modo totale la sua vita. David è nato a da genitori haitiani e si è trasferito a Port-au-Prince, Haiti, quando aveva 3 mesi. All'età di 6 anni emigrò in Canada con i suoi genitori e si stabilì a Ottawa. Andò alla scuola pubblica francofona secondaria "Louis-Riel". Lui lo cita come motivo del suo successo.

"Quando ero alla Louis-Riel mi sono abituato ad avere sempre la palla tra i piedi".

Si tratta di un attaccante un po' atipico: segna una caterva di goal ma ama partire da più lontano, rispetto al giocare fisso in area di rigore. Molte volte viene proprio impiegato da seconda punta o da appoggio ad un altro attaccante, poi lo spazio se lo cerca e se lo crea da solo.

D'altronde sembra non mancargli nulla: sia tecnicamente che fisicamente, può ricoprire qualsiasi ruolo dell'attacco, anche quello sulla fascia, visto che possiede un'ottima velocità di base.

Nel corso di un'intervista a 'The Guardian', David ha rivelato alcuni dei suoi piani per il futuro.

"Devo solo fare il giusto passo in avanti, in cui posso assicurarmi di avere abbastanza tempo e spazio in campo per continuare a crescere. Non voglio andare da qualche parte e stare semplicemente in panchina, quindi si tratta di scegliere bene la mossa giusta per la mia carriera. Voglio diventare uno dei migliori attaccanti del mondo. Questo è il mio obiettivo. La Premier League è la migliore lega al mondo e la più competitiva, quindi ovviamente è un posto in cui mi piacerebbe giocare in futuro".

Al momento il suo valore si aggira sui 20-25 milioni di euro, ma c'è da scommettere che il Gent non lo lascerà andare per meno di 30 milioni, anche perché ha un contratto in scadenza nel 2023. E Michel Louwagie, direttore sportivo dei belgi, ha parlato chiaramente.

“A gennaio c’era un’offerta record sul tavolo, ma l’abbiamo rifiutata. Non lasceremo andare un giocatore come lui per 25 milioni".

Già un paio di mesi fa il Gent rinunciò ad una prima offerta del , mentre adesso sul giocatore sembrano esserci molto grande d'Europa: in testa e . Due mesi fa, durante la partita di Europa League tra e Gent, degli osservatori nerazzurri erano presenti all'Olimpico proprio per osservare David.

Il Milan invece lo vede perfetto per continuare la sua 'linea verde' in attacco, iniziata già con Rafael Leao la scorsa estate.

Insomma, la porta del Gent continua a bussare virtualmente, nonostante lo stop della stagione dovuto al coronavirus. Quale sarà la prossima squadra di Jonathan David? Non ci resta che aspettare per scoprirlo, magari lo vedremo da vicino proprio in ...