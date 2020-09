Chi è Hauge, il gemello di Haaland che ha fatto innamorare il Milan

Ha fatto perdere la testa al Milan con una prestazione mostruosa a San Siro: si chiama Jens Petter Hauge ed è pronto a sbarcare in Serie A.

"Ma chi è questo? Da dove è uscito?". I giornalisti e gli addetti ai lavori presenti a San Siro per -Bodo Glimt si guardano in faccia e si chiedono chi sia quel ragazzo coi capelli biondi che in campo sta facendo praticamente quello che vuole.

Se lo chiede persino Pioli, che qualche video su di lui lo aveva comunque visto prima della partita. Eppure dal vivo è un'altra cosa, totalmente un'altra cosa. Dal vivo Jens Petter Hauge ti rapisce completamente. Lo guardi giocare e pensi che diventerà un fenomeno.

Al Milan lo sapevano che sarebbe stato lui l'elemento più pericoloso, sapevano che il Bodo Glimt aveva quell'ala offensiva classe '99 che poteva creare qualche problemino. Alla fine della partita il 'qualche problemino' si è tramutato in goal e assist. Il Milan ha vinto, ma pure Hauge.

Altre squadre

Pioli si espone subito in conferenza e dice chiaramente di essere rimasto estasiato dalle doti del giovane norvegese. E non è l'unico al Milan. Non a caso nelle ore successive si sparge la voce, poi confermata, che i rossoneri non solo abbiano apprezzato Hauge, ma che lo vogliono addirittura comprare.

Bene, a San Siro lo abbiamo visto tutti. Il suo acquisto non può che essere approvato. Ma chi è Jens Petter Hauge? Il suo nome, in realtà, non è venuto fuori improvvisamente in Milan-Bodo Glimt. Ha esordito nel campionato norvegese a soli 16 anni e sempre a 16 anni è arrivato anche il primo goal.

23 - Jens Petter #Hauge ha preso parte a ben 23 gol in 18 presenze in questa stagione nel massimo campionato norvegese (14 reti + 9 assist), solo Philip Zinckernagel ha fatto meglio (27). Brillante. pic.twitter.com/mmhYXAhPoG — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 28, 2020

Il 2020, Covid a parte, è l'anno perfetto per entrambi: Haaland si trasferisce al e diventa uno dei migliori attaccanti europei, Hauge trascina il Bodo Glimt verso quello che sarebbe un titolo storico con 14 reti e 9 assist, guadagnandosi anche la chiamata della nazionale maggiore norvegese.

Perché se i numeri possono essere considerati 'da campionato norvegese', il talento di Hauge non si può invece mettere in discussione. Contro il Milan ha confermato tutto il suo strapotere atletico, un mix di corsa e tecnica che lo rende devastante negli ultimi 20-25 metri. Sa fare goal, sa fare assist, è un giocatore assolutamente completo e che a 20 anni ha ancora grandissimi margini di miglioramento.

Il Milan vuole portarlo in e lui ha confermato di voler fare il salto di qualità. Per adesso Hauge costa ancora poco, circa 5 milioni di euro, ma la concorrenza inizia già a salire e di conseguenza anche il prezzo. In Norvegia parlano di una chiusura dell'affare imminente. Hauge potrebbe dunque tornare presto a Milano, ma stavolta per restarci.