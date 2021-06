Chi è il giocatore con più presenze in Nazionale?

I difensori monopolizzano la classifica dei giocatori con più gare giocate con l'Italia: dentro gli eroi di Germania 2006.

Solamente il Brasile ha vinto più Mondiali, solamente la Germania può contare più trofei internazionali considerando le rappresentative europee. La Nazionale azzurra è un perno essenziale del calcio mondiale, con alti e bassi che non hanno però scalfito la sua importanza.

La serie di campioni e fuoriclasse che hanno vestito la sua maglia è infinita, ma solamente pochi sono veramente ricordati come eroi capaci di vincere un grande trofeo e rimanere nel cuore di tifosi e avversari. Maldini, ad esempio, ha giocato per più di vent'anni in azzurro, senza mai vincere nulla. L'ex Milan non è più da tempo il primatista all-time di gare, superato da chi ha portato a casa il celeberrimo Mondiale 2006.

CHI HA GIOCATO PIU' GARE IN NAZIONALE?

Primatista di presenze in Serie A, Gigi Buffon è anche il primatista di gare giocate nell'Italia. Nessuno come lui per minuti e partite disputate con la casacca della Nazionale maggiore azzurra: 176, con la prima nel 1997 dopo aver stupito tutti difendendo la porta del Parma e l'ultima nel 2018.

Buffon ha vissuto il momento più alto della sua carriera proprio in Nazionale vincendo i Mondiali del 2006, ma ha anche dovuto affrontare difficli episodi calcistici come portiere dell'Italia, su tutti la mancata qualificazione al torneo del 2018 in terra russa.

Cannavaro era riuscito a superare Maldini come primatista di presenze, per poi essere a suo volta scavalcato da Buffon, in campo per ulteriori otto anni rispetto all'amico della difesa con cui ha vinto il Mondiale 2006. Il portiere toscano è anche nella top ten dei più presenti di sempre a livello mondiale, dietro a giocatori come Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos.

I GIOCATORI CON PIU' PRESENZE NELL'ITALIA