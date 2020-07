Chi è Giacomo Raspadori, il talento del Sassuolo che ha segnato alla Lazio

Classe 2000, nel giro della prima squadra già da oltre un anno: il Sassuolo si coccola Giacomo Raspadori, giovane talento al primo centro in Serie A.

Per permettersi di lasciare in panchina Domenico Berardi e Francesco Caputo, ovvero i due migliori marcatori stagionali del (12 e 15 goal), bisogna avere talento. Per non farli nemmeno rimpiangere, bisogna averne anche di più. E anche personalità. Tutte caratteristiche appartengono a Giacomo Raspadori, il classe 2000 lanciato da Roberto De Zerbi nel Sassuolo per la sfida contro la .

Vent'anni compiuti lo scorso 18 febbraio, l'attaccante ha fatto il suo esordio in nell'ultima giornata dello scorso campionato, subentrando a Lirola nel recupero. L'ultimo gradino del suo percorso a livello giovanile con i neroverdi, dei quali fa parte da tempo. Nato a Bentivoglio, provincia di , a una sessantina di km da Sassuolo. Dove presto avrebbe iniziato a mostrare il suo talento.

Ha iniziato nel Progresso, poi il Sassuolo. Già nelle giovanili Raspadori si era distinto per i suoi numeri. 24 goal in due stagioni con la Primavera. In precedenza nel 2017 con 16 goal all'attivo aveva trascinato l'Under 17 fino ai quarti di finale del campionato, quando poi l' ebbe la meglio. Raspadori fu protagonista in negativo, sbagliando un rigore all'andata e uno al ritorno. Episodi. Il talento già traspariva: la Primavera lo aveva già chiamato per alcune panchine nonostante fosse sotto età.

Lo scorso anno si è chiuso il suo percorso nelle giovanili. De Zerbi si è tenuto stretto il suo giovane attaccante, coinvolgendolo in prima squadra. Sempre convocato nei 23, subentrato per 5 volte, titolare la prima volta in Coppa a dicembre contro il Sassuolo. Non l'esordio che sognava: sconfitta per 1-2 in casa ed eliminazione. Ha dovuto aspettare 7 mesi per avere un'altra possibilità.

All'Olimpico contro la Lazio è stato schierato dall'inizio mettendo in panchina nomi ben più pesanti e blasonati del suo. Dopo 10 minuti ha spaventato la Lazio, salvata dal Var. Dopo 51 minuti, finalmente, la gioia del primo centro in Serie A. Secondo traguardo raggiunto.

Obiettivo, ovviamente, cercare di ripetersi ancora. E ancora. Un po' come il suo idolo e modello Sergio Agüero, miglior marcatore straniero in Premier League, nel quale si rispecchia.

Poco più di 170 cm di altezza, la capacità di giocare su tutto il fronte, soprattutto di segnare goal decisivi. Chiedere alla Primavera, salvata dai suoi goal nel finale della scorsa stagione da una retrocessione in Primavera 2 che sembrava ormai certa. Chi conosce il calcio giovanile però non si è stupito: già dagli Under 16 Raspadori era nel giro della Nazionale. Oggi fa parte degli Under 20.

Lo scorso luglio era tra i titolari dell'Under 19 all'Europeo, arrivando anche a segnare un goal contro l'Armenia. Non fu sufficiente neanche per passare il girone. Per lui, comunque, era già pronta una maglia al piano superiore. In Nazionale, come nel club. De Zerbi gli ha dato fiducia, lui l'ha ripagata. Diventando il primo giocatore del Sassuolo a segnare al suo esordio da titolare in A. E sembra davvero solo l'inizio.