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Federico Croci ha solo 16 anni ed è stato subito grande protagonista con l'Italia Under 17 nella prima giornata dei Mondiali contro la Giamaica. Il giovanissimo attaccante gioca nella Primavera della Fiorentina.

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Il nome di Federico Croci, d'altronde, è già sulla bocca di tutti da qualche tempo anche perché si tratta di uno dei giovanissimi talenti seguiti con particolare attenzione da Roberto Mancini per la sua Nazionale.

Al momento però Croci indossa sì la maglia azzurra, ma della selezione Under 17, con cui sta partecipando ai Mondiali di categoria nonostante abbia compiuto sedici anni solo lo scorso luglio.

CHI È FEDERICO CROCI

Nato nel 2010 a Bibbiena, in provincia di Arezzo, Croci muove i primi passi vicino casa prima di trasferirsi all'Aquila Montevarchi. Nel 2022 approda nel settore giovanile della Fiorentina dove sta proseguendo il suo percorso di crescita, a dire il vero bruciando notevolmente le tappe.

L'esplosione di Croci arriva in particolare nella stagione 2024/25 quando segna qualcosa come ventidue goal in appena undici presenze. La media, impressionante, è di due reti a partita. Croci così conquista sempre maggiore spazio anche con le Under azzurre vincendo da protagonista il Torneo di Sviluppo UEFA.

Ma in che ruolo gioca Croci? La sua posizione naturale è quella di seconda punta, ma può essere schierato anche più esterno come ala sinistra oppure da punta centrale. Molto bravo nell'uno contro uno, ama puntare e saltare l'uomo partendo dalla sinistra per accentrarsi sul destro. In una recente intervista Croci ha indicato Neymar come modello di riferimento.

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Nella scorsa stagione la crescita di Croci è proseguita con la conquista della Viareggio Cup, dove ha realizzato una doppietta in finale contro il Rijeka. La scorsa estate arriva anche il trionfo agli Europei Under 17. E attualmente sta giocando i Mondiali di categoria. Un'avventura iniziata segnando due goal alla prima giornata nel giro di quindici minuti contro la Giamaica.

Non a caso qualche settimana fa Roberto Mancini aveva fatto proprio il nome di Federico Croci come esempio di giovani talenti da seguire con attenzione in vista delle prossime convocazioni: "Ho avuto modo di seguirlo, è indubbiamente molto bravo. È un 2010, ma tecnicamente e fisicamente non sfigura affatto al cospetto dei 2007” ha detto il Ct azzurro.

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Croci intanto ad agosto si è già tolto la soddisfazione di debuttare tra i grandi grazie a Fabio Grosso, che lo ha fatto subentrare in Coppa Italia contro il Benevento a soli 16 anni, un mese e tredici giorni permettendogli di battere il record di Giacomo Banchelli. Mentre è già un punto fermo della Primavera viola con cui ha segnato otto goal in sette partite di campionato.