Chi è Federico Croci: il nuovo baby talento della Fiorentina che piace a Mancini dopo Zaniolo e Pafundi

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Nella conferenza stampa di lunedì 9 novembre, il CT della Nazionale ha parlato del 16enne della Fiorentina: potrebbe seguire le orme di altri due giovanissimi premiati con l’Azzurro.

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“Uno bravo è Croci della Fiorentina che ho visto: un 2010 che tecnicamente e fisicamente non sfigura con i 2007”.

Parole firmate Roberto Mancini, direttamente dalla conferenza stampa di inizio raduno della Nazionale a Coverciano.

Se non è un’investitura, poco ci manca, visto il comportamento passato che il CT ha avuto con i giovani talenti, anche nella sua prima parentesi in Azzurro.

CHI È FEDERICO CROCI

Classe 2010, nativo di Bibbiena, in provincia di Arezzo, Federico Croci è un talentoso fantasista della Fiorentina Primavera. Nonostante i soli 16 anni, gioca già stabilmente con i giocatori più grandi, grazie a una combinazione rara di qualità tecnica, visione di gioco e una maturità tattica atipica per i suoi anni.

Croci, pur essendo un trequartista, ha anche una fisicità importante che gli consente di avere una buona tenuta sul punto di vista strutturale. In questa stagione, con la Fiorentina Primavera ha giocato 10 partite fra campionato e Youth League, segnando 8 reti.

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PERCHÈ MANCINI HA PARLATO DI CROCI

Mancini ha pubblicamente parlato di Croci per due motivi. Il primo, chiaramente, è legato alla sua solita attenzione per i giovani, come dimostrato anche da alcune convocazioni pregresse.

Il CT azzurro ha avuto modo di visionare Croci da vicino, durante una recente visita al Viola Park, guardando una sfida del campionato Primavera tra Fiorentina e Como, andando poi a sottolineare in conferenza stampa: “Si vede che ha qualità alta, nonostante sia un 2010 gioca con i 2007, facendo anche la differenza. Tecnicamente e fisicamente ci sta alla grande”

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CROCI COME ZANIOLO E PAFUNDI?

Federico Croci “rischia” di seguire le orme di Niccolò Zaniolo e Simone Pafundi. Giocatori che Mancini ha premiato con la chiamata in Nazionale prima ancora che salissero alla ribalta coi rispettivi club.

Croci, peraltro, è già sempre stato nel giro delle giovanili Azzurre: sin dall’Under 15 è sempre stato fra i convocati delle varie selezioni, segnando 17 goal in 32 presenze complessive. Oggi Croci è nel giro della Nazionale Under 18.

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IL DEBUTTO DA RECORD DI CROCI CON LA FIORENTINA

Croci, peraltro, ha già debuttato con la prima squadra della Fiorentina, giocando ad agosto uno spezzone del match di Coppa Italia contro il Benevento.

Subentrato al minuto 65, a soli 16 anni, è divenuto il più giovane esordiente della storia della Fiorentina. E chissà che la Nazionale non possa accoglierlo presto.