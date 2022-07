Chi è Evan Ndicka, il centrale dell’Eintracht Francoforte obiettivo del Milan

Cresciuto nell’Auxerre e passato in Bundesliga nel 2018, il suo percorso di crescita ha colpito tutti. E si prende a prezzo di saldo.

Nell’ultimo quinquennio la crescita dell’Eintracht Francoforte è stata vertiginosa: la vittoria dell’Europa League lo scorso maggio, che ha seguito il trionfo in DFB-Pokal nel 2018, ne è stata la consacrazione, nonché il punto più alto raggiunto dal club negli ultimi decenni. Il successo contro i Rangers a Siviglia è stato probabilmente il picco della carriera per tanti giocatori che difficilmente raggiungeranno top club in futuro. Per Evan Ndicka, invece, potrebbe essere semplicemente uno dei tanti trofei.

Può sembrare un’affermazione esageratamente ambiziosa, è vero, ma il futuro del classe 1999 sembra proprio indirizzato su quella strada. Impervia, piena di ostacoli, in cui il classico ‘uno su mille’ diventa spesso ‘uno su centomila’. Eppure il potenziale del ragazzo è enorme e i suoi miglioramenti nell’ultimo quadriennio in Bundesliga lasciano grandi speranze per il futuro, ma anche per il presente.

È difficile trovare qualcuno in Germania che abbia avuto una curva di crescita come la sua. Quando è arrivato nel 2018 era solo uno dei tanti giovani che si erano messi in luce nella Ligue 2, la seconda serie francese. Giocava nell’Auxerre, che lo aveva pescato da Parigi, la sua città natale. Dopo l’esordio a 18 anni è stato chiaro a tutti il suo talento, che già in realtà si intuiva dal suo percorso nelle giovanili della Francia: ha origini camerunesi, ma si è sempre legato ai Blues. Anche se ancora non ha raggiunto la prima squadra.

Ha bruciato le tappe a livello giovanile, crescendo anno dopo anno. E quando l’Eintracht ha investito quasi 6 milioni di euro per portarlo in Germania in pochi sono rimasti stupiti. O meglio, all’inizio qualcuno il naso lo ha storto: Ndicka non aveva mai giocato in una prima divisione. Ma dopo averlo visto in azione, lanciato immediatamente nell’undici titolare da Adi Hütter, è stato chiaro a tutti il motivo. Titolare già al primo anno, come terzo di sinistra della difesa. Un ruolo sin da subito apparso perfetto per le sue caratteristiche.

“Il suo miglioramento mi ha stupito molto, è stato fenomenale. È molto attento nell’analisi del suo gioco, umile e sempre molto presente”, ha detto di lui Adi Hütter.

Per la verità le prime uscite sono state da centro-sinistra di una difesa a quattro, prima che Hütter disegnasse quel 3-4-3 con il tridente Rebic-Jovic-Haller che per una stagione ha fatto impazzire le difese della Bundesliga. Ndicka si è messo immediatamente a suo agio, sempre sul lato sinistro, andando a formare con un altro nuovo arrivato come Filip Kostic un asse mancino solido, sicuro e soprattutto con una grande intesa. Non è certamente un caso che entrambi fossero in campo anche nella finale di Europa League dal primo minuto, così come è stato praticamente per tutta la durata dell’esperienza di entrambi a Francoforte.

Questa continuità ha aiutato Ndicka, Rookie del mese a marzo 2019 e candidato per il titolo stagionale. Partendo da ottime doti atletiche è riuscito a raggiungere anche una solidità tecnica molto rilevante. Merito delle poche, ma buone, sperimentazioni da esterno sinistro della difesa a 4, riproposta in alcune salse dal nuovo allenatore Oliver Glasner la scorsa stagione, ma anche delle comparsate da centrale della difesa a tre, ruolo coperto poco - come d’altro canto quello di terzino - ma nel quale si è districato senza troppi problemi, pur non sentendolo pienamente suo. Non come quello di centro-sinistra. Con il passare del tempo ha aggiunto una buona progressione, oltre che abilità nel gioco aereo che viene spesso esaltata nelle sortite offensive su calci da fermo.

Head coach Oliver Glasner on Evan Ndicka's winning goal against @fcunion_en: "He leapt in the air like Michael Jordan in his prime." 😄🆙#SGE pic.twitter.com/HD9TvyTfjc — Europa League Winners 2022 (@eintracht_eng) November 30, 2021

Abituato a stare alto, ha imparato anche a correre all’indietro in campo aperto, pure se con il supporto delle coperture preventive. Insomma, raramente si è trovato a fronteggiare un avversario in uno-contro-uno. Non che non lo possa fare, comunque: è una componente che potrebbe fare fatica ad aggiungere. Meno bene, invece, la marcatura stretta dentro l’area. Sicuramente qualcosa da migliorare.



La sua ricettività però lo rende un giocatore ancora con tanti margini di miglioramento, seppur il fatto di aver sempre reso meglio in una difesa a tre lo possa limitare almeno in parte. Tutti aspetti su cui potrà lavorare in futuro, un futuro che potrebbe esser lontano da Francoforte. Il contratto in scadenza 2023 lo mette sul mercato: con una buona offerta, intorno a 20-25 milioni, potrebbe partire. Il Milan lo segue, ma non solo. D’altronde uno così non può certo passare inosservato. Tu chiamale se vuoi occasioni.